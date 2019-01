La Casa de la Vall, l’equipament cultural més popular del país

La Casa de la Vall, va ser l’equipament cultural més visitat el 2018 amb 18.866 visitants, un 4,6% més que el 2017. Malgrat aquesta remuntada, no va assolir les xifres del 2016, quan 22.264 persones hi van passar, és a dir un 15% més que enguany. El podi de museus més sol·licitats del país el completen el Museu del Tabac i el Museu Carmen Thyssen Andorra. El primer va patri una davallada del 12% de visitants i és que el 2017 s’havia coronat com el més visitat del país; el Thyssen va créixer lleugerament un 3%, com ja van anunciar els responsables de Museand la setmana passada.



En total, els museus i monuments d’Andorra van rebre 194.456 persones durant l’any passat, una xifra molt similar a la del 2017, ja que el 2018 només va registrar una variació negativa del 0,5% de visitants. No obstant això, des del Govern van destacar que, en comparació a la del 2016, el registre és «molt superior», concretament les persones interessades pels equipaments culturals des d’aquell any van créixer un 13,2%, que equival a unes 22.700 persones.

Taula de museus

El balanç emès ahir des del Govern inclou les visites realitzades l’any passat als equipaments culturals de diferent titularitat que formen part de la Taula de Museus, que aglutina els diversos gestors dels museus per organitzar accions conjuntes, com ara les Nits d’estiu als museus, que, segons va manifestar l’Executiu en un comunicat de premsa, «cada any gaudeixen d’una gran acceptació entre el públic». L’estadística, per tant, inclou tant els museus de titularitat pública (estatal i comunal) com privada i mixta.

Top 5

A banda dels museus que pugen al podi, el Centre d’Art d’Escaldes-Engordany (CAEE) els segueix amb quarta posició i amb 15.751 visitants registrats l’any passat, un 2% menys que el 2017 però un notori 19% menys que el 2016. A la cinquena posició arriba un dels indrets més icònics del país i tradicional centre de pelegrinatge de locals i visitants, que, segons les estadístiques presentades, està perdent pistonada: el Santuari de Meritxell. L’indret va rebre l’any passat 14.550 visitants, un 17% menys que el 2017 i un 10% menys que el 2016.



No obstant això, des de Cultura van precisar la diferència entre el visitant «cultural» i el «passant»: «El primer realitza la visita mentre que el segon pot acudir al recinte catòlic per diversos motius, des d’encendre una espelma a assistir a un acte religiós. El recompte de passants es fa mitjançant comptadors instal·lats a terra l’any 2016. La xifra d’aquests l’any passat va ser la més alta fins ara, de 183.614 persones», 70.670 més que el 2017.

Gestionats per cultura

En referència a l’afluència als museus i monuments gestionats pel Ministeri de Cultura, el total de visitants va ser de 108.888 persones. És a dir, el 56% del total de visitants d’algun equipament cultural al país durant el 2018 van passar per un de gestionat per Cultura. D’aquests, 61.000 van visitar museus i 48.000 monuments.



Segons van manifestar des del ministeri, «la xifra suposa un lleuger augment respecte del 2017, quan es van registrar 106.643 visites i d’aquestes 58.518 als museus i 48.125 als monuments.

«Amb tot, alguns condicionants han frenat el creixement de les visites [...]. La xifra global encara hauria pogut ser més gran si no hagués estat pel tancament forçat de la Casa Rull al maig, per dificultats en la contractació de personal», va reconèixer Cultura en referència que va ser àmpliament criticat durant la primavera i començament de l’estiu.

Monuments nacionals

En el cas dels monuments nacionals, la xifra de visitants pràcticament es va mantenir el 2018 respecte del 2017, ja que la reducció ha estat tan sols de 159 persones. «La tendència podia haver estat de creixement, com als museus però diversos condicionats han frenat l’augment; per una part, pels mateixos problemes de contractació de personal amb la Casa Rull, al santurari de Meritxell s’han ofert 60 dies menys de serveis de guies culturals», van detallar des del Ministeri de Cultura.

Pel que fa a la resta d’esglésies, excepte a la de Sant Serni de Nagol, en totes hi va haver un increment notable de visitants nacionals. Segons el Govern, «l’església favorita dels visitants a l’estiu de 2018 ha estat la de Sant Joan de Caselles, a Canillo.

Gestió privada / Els tres equipaments privats que formen part de la Taula de Museus són el de l’Electricitat, el del Tabac i el del Perfum. D’aquests el més visitat és de llarg el del Tabac (17.647 persones), seguit del del Perfum que l’any passat va experimentar un creixement del 15,5% fins a arribar a les 6.421 persones. El de FEDA va registrar un lleuger augment i va registrar 4.566 visitants.