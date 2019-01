SUMA obre quatre supermercats a Andorra

El Shopping Festival no ha salvat les pèrdues del Pas

Creada l’any 2000, la marca SUMA és una de les més prestigioses en distribució alimentària, i actualment està en expansió a tota Espanya. L’ensenya destaca per la seva proximitat, tracte directe amb el públic, i un extens llistat format per més de 10.000 referències -més de 1.600 de marca pròpia-, totes elles de primera qualitat. Els centres SUMA compten amb les marques pròpies de GM Food Iberica: Gourmet, Mical, Micaderm, Sabor Español i Mic&Friends, totes de gran qualitat.

Els 4 centres SUMA Express d'Andorra donen feina a vuit persones (dos en cada establiment) i tenen un horari d'obertura de dilluns a diumenge de 7:00 a 22:00h, amb seccions habituals com Xarcuteria i snacks-refrescs en lliure servei, i fleca assistida. SUMA Express Sant Julià està situat a la carretera general, 1 de Sant Julià de Lòria; SUMA Express Santa Coloma a l'avinguda Dénclar 38 de la població de Santa Coloma; SUMA Express Encamp es troba en avinguda de la Bartra, s/n, i SUMA Express Encamp, a la Carretera General 31-33 de la localitat de El Tarter.

General Markets Food Iberica, companyia líder en distribució alimentària a Espanya, continua amb l'estratègia d'expansió per a la seva ensenya SUMA amb l'obertura de quatre supermercats SUMA Express a Andorra. Aquests establiments, els primers de la companyia al país, estan implementats en estacions de servei ubicades a les localitats de Sant Julià, Santa Coloma, Encamp i El Tarter.



