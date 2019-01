Retencions el primer dia de la prova pilot de Mobilitat

Mobilitat ha iniciat aquest dimecres una prova pilot que es pot allargar dos o tres dies per mirar “de disminuir el temps de viatges” entre les valls del nord, Encamp i les valls centrals. Consisteix en habilitar un sol carril des de la rotonda de Sorribes i fins a l’encreuament de Sispony a la Massana i entre Valira Nova i la Bartra a Encamp, entre les set i les nou del matí. Les crítiques a través de les xarxes socials no s’han fet esperar i eren molts els que criticaven aquesta mesura. Els majors problemes, tal com ha reconegut el cap d’àrea de Mobilitat, Jaume Bonell, s’han donat a la carretera d’Anyós, tot i que ha reconegut que també estaven "calentes les xarxes" amb crítiques de conductors que baixaven cap a Andorra la Vella o Escaldes-Engordany des d'Encamp.



Bonell ha destacat que “l’assignatura és escurçar el temps de viatge” i que si no es fa la prova pilot “difícilment” es podrà saber si passar de dos a un carril té un impacte, ja que sobre el paper és una mesura que hauria de donar fruits. De totes maneres, Bonell destaca que aquest dimecres s’han donat elements distorsionadors, com per exemple que hi havia un agent a la rotonda d’Anyós. De cara a dijous, el que es farà és que no n’hi hagi cap en aquest punt, per veure com s’autoregula el trànsit. Des de Mobilitat s’està analitzant quan es tarda en fer el recorregut i amb aquestes dades i el retorn que hi hagi per part dels comuns d’Ordino, la Massana, Encamp, Andorra la Vella i Escaldes, es decidirà si aquesta mesura d’un sol carril s’implementa de manera definitiva o bé es mantenen els dos actuals.



Bonell ha destacat que la casuística “és similar” a les dues valls, ja que es dona una convergència de dos carrils a un i que el que es busca generar “la retenció a l’origen” i que el trànsit estigui “més disgregat” i sigui més fluid. Ha demanat als conductors "paciència i confiança" ja que es tracta d'una mesura molt delimitada en el temps i reitera els beneficis que pot comportar.