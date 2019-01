Crida de col·laboració per localitzar el jove de la Seu desaparegut

Els pares d'un noi de la Seu d'Urgell, de 14 anys, han iniciat una crida des de les xarxes socials per demanar col·laboració per tal de localitzar el seu fill, després de tenir constància que el jove va anar-se'n per iniciativa pròpia, i al costat de dos companys més, d'un centre terapèutic del Berguedà. Segons va avançar el diari Regió 7, Joel Aguayo Alsina estava ingressat en règim obert per ordre judicial. No se'n sap res més des de divendres passat, segons ha explicat la família. Des del setembre passat, l'adolescent està sota tutela de la Generalitat.

Els pares han detallat que, segons els han dit els serveis responsables, la fugida es va produir dilluns passat, dia 21, i que l'última informació que tenen del Joel va ser divendres passat dia 25, quan va connectar amb la seva tieta a través de Facebook. S'ha determinat que la conversa la va fer des de la plaça d'Espanya de Barcelona. Els va dir que estava allotjat en una casa gran i que portava la mateixa roba que el dia que va marxar del centre, com també que necessitava diners.

El pare, Toni Aguayo, ha explicat als mitjans de comunicació que el Govern va assumir la tutela del noi perquè patia trastorns que li generaven una actitud violenta. La Fiscalia de Menors de Lleida hi va actuar i va decidir l'ingrés del Joel al centre d'atenció de menors que s'ha obert recentment a la Seu d'Urgell. Però els progenitors van expressar que no estaven satisfets amb aquest servei local i, per això, després de les festes de Nadal, va ser enviat a l’escola terapèutica Valldaura, al municipi berguedà d'Olvan, situada en una zona aïllada dels nuclis de població més propers.

Els Mossos d'Esquadra estan duent a terme el dispositiu de recerca i han constatat que el jove s’hauria connectat a les xarxes socials des de supermercats i centres de telefonia de Barcelona, des d'ubicacions com ara la Rambla de la capital catalana.