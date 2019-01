Jocs SA perd la concessió del casino per irregularitats

El Consell Regulador Andorrà del Joc desestima la sol·licitud per a l'obtenció de la llicència de classe A, a Jocs SA. La decisió es pren per les deficiències constatades en la instrucció de l'expedient presentat per l'adjudicatari el 18 de juliol de l'any passat.

L'organisme considera que no compleix amb les disposicions de la normativa vigent, com acreditar la reserva de nom comercial i el corresponent registre de marca, que havia de permetre l'explotació de les atribucions atorgades per la llicència de la classe A. Per aquest motiu estableix que la societat Jocs SA, incorre en un incompliment. També constata diferències entre el projecte arquitectònic presentat en l'oferta, i el projecte validat pel Col·legi d'Arquitectes d'Andorra el passat mes de desembre. Totes aquestes irregularitats sobre el plec de condicions del concurs fan que es prengui la decisió de la retirada de la concessió, ja que les condicions i compromisos de les ofertes s'havien de mantenir durant tot el procés d'adjudicació del concurs i de l'atorgament de la llicència.