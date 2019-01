El Shopping Festival no ha salvat les pèrdues del Pas

Una persona ha estat atropellada per un taxi aquesta tarda a l’avinguda Consell d’Europa d’Andorra la Vella. Els fets han ocorregut en un pas de vianants. Ha necessitat atenció mèdica i ha estat traslladada a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell.

Per El Periòdic

