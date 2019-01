Puig aconsegueix entrar al top 15 dels Mundials

El Shopping Festival no ha salvat les pèrdues del Pas

Puig va sortir amb l’actitud necessària per afrontar el traçat i va fer una baixada molt sòlida i avui se celebrarà la supercombinada que consisteix en un supergegant i en un eslàlom.

Després de tres dies anul·lant els entrenaments de descens, el primer dia perquè el vent bufava massa segon, el segon per una nevada de més de 40 centímetres i el tercer per la neu massa tova que feia la competició massa complicada, ahir finalment es va poder disputar la prova, celebrant primer l’entrenament oficial i després la competició, aprofitant que el temps va donar treva. En aquest sentit, en els entrenaments va aconseguir ser 16è mentre que en la competició oficial, va acabar en 15a posició, després de corregir un parell d’errades que havia comès en la primera baixa.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació