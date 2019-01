Martí s’imposa al gegant femení del Trofeu Borrufa

El Shopping Festival no ha salvat les pèrdues del Pas

Avui el Trofeu Borrufa continuarà amb els supergegants, en aquesta ocasió a la pista Les Canals d’Ordino Arcalís. Esteve, cinquè a Folgaria/ Per altra banda, en l’eslàlom FIS que es va disputar a l’estació italiana de Folgaria, Àxel Esteve va aconseguir ser cinquè amb un crono d’1.41,32 a 0,86 del guanyador, l’espanyol Alejandro Puente, que va marcar un temps d’1.40,46. Xavi Salvadores va ser 16è. Avui es disputa un segon eslàlom que tanca la sèrie de curses de l’equip a Folgaria.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació