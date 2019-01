La FAF presenta els actes pel seu 25è aniversari

La Federació Andorrana de Futbol va anunciar ahir un conjunt d’activitats que es duran a terme per celebrar el seu 25è aniversari, després que l’any 1996 comencés la seva trajectòria amb un partit contra Estònia en el qual es va perdre per 1 a 6 a l’Estadi Comunal.

En aquest sentit, encara que falta per conèixer moltes de les activitats, l’acte principal consistirà en una celebració amb dirigents de la UEFA i la FIFA amb alguns protagonistes del futbol nacional. Víctor Santos, president de l’entitat, va voler destacar, a més, a on ens trobem després de tot aquest temps amb els resultats de l’absoluta, les categories inferiors i el futbol femení.

Així mateix, es va presentar el logo commemoratiu i es va desvelar que el primer esdeveniment serà en dues setmanes i de caràcter solidari.

Per altra banda, hi haurà iniciatives relacionades amb el futbol sala, exposicions fotogràfiques o dels esports electrònics i s’aprofitaran esdeveniments com el partit entre Andorra i França o el Memorial Vila de futbol formatiu. A més, les celebracions acabaran amb la inauguració del camp de la Massana.