Andorra s’estrena a Minsk amb una injusta derrota contra Noruega

La selecció andorrana de futbol sala es va estrenar ahir amb una dura derrota contra Noruega en el torneig Pre-Mundial que s’està disputant a Minsk, Bielorússia.

Els de Xavi de la Rosa van dominar el partit i a la primera part anaven guanyant per 1 a 2, amb un gol d’Omar Debboun i un altre de Brayan dos Santos. Malgrat això, a la segona part, els tricolor es van veure superats pels noruecs, que van remuntar i finalment, quan faltaven dos minuts pel final del duel, només va poder acabar de maquillar el resultat.

Tot i això, cal destacar que Andorra va tenir moltes més oportunitats que els escandinaus i van xutar 17 vegades a porta, a diferència de les nou dels noruecs, però van tenir moltes més rematades a fora o si no, es van trobar amb les prodigioses mans de Kenneth Rakvaag que va fer un paper exemplar.

En aquest sentit, segons va explicar el seleccionador nacional, va ser un duel en el qual «s’ha jugat molt bé» però «hem tingut una desconnexió de cinc minuts molt important que ens ha matat». Després, «ja ha sigut massa tard per remuntar». Així mateix va assegurar que «estem molt cabrejats» perquè «hem tingut moltes ocasions» i, per tant, «no ens expliquem com no hem pogut estar dins del partit». «Hem tingut la pilota tota l’estona», sentenciava.