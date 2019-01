Rossell es postula per anar a les llistes liberals

Amadeu Rossell ha renunciat al seu càrrec de secretari general d’L’A per centrar-se en les properes eleccions. El massanenc va anunciar ahir que vol formar part de les llistes en els propers comicis generals, malgrat que no s’ha especificat si el seu nom omplirà la llista nacional o la parroquial, que en principi lideraria l’actual consellera general, Judith Pallarès. La decisió, segons un comunicat enviat pel mateix partit, es va prendre dimarts al vespre en una reunió de l’executiva liberal, qui hauria donat suport «unànime» a Rossell. A partir d’ara, serà Gerard Estrella, actual secretari d’organització del qui ocuparà interinament les funcions de la secretaria general del partit els pròxims mesos.



Segons el mateix comunicat, la decisió permetrà a Rossell centrar-se «en totes les accions que suposa la preparació per a ser candidat en unes eleccions generals, sense que el màxim òrgan de gestió del partit, la Secretaria General, es vegi minvat en la seva capacitat per funcionar a ple rendiment i pugui seguir desenvolupant les seves funcions amb normalitat». «Per tal de focalitzar tots els meus esforços, dedicació i energia en la cursa electoral és del tot necessari que deixi de ser secretari general», va manifestar Rossell, que es va mostrar orgullós, satisfet i agraït d’haver ocupat el càrrec des del 2015.

Pel que fa a la decisió de postular a candidat, Amadeu Rossell va subratllar que «crec que és el moment de fer aquest pas, de treballar per aconseguir el canvi que el país necessita i lluitar per una Andorra millor».