Hipoteca de 15 milions d’Ensisa per la plataforma

El Comú de Canillo va autoritzar ahir un crèdit hipotecari de 15 milions d’euros a 15 anys que ha sol·licitat Ensisa per tal de poder acabar de fer front al cost de les obres de construcció de la plataforma de Soldeu. Segons va explicar el cònsol major, Josep Mandicó, en finalitzar la sessió de consell de comú, «tots els béns d’Ensisa els té sobre una concessió comunal i el que hem de fer és autoritzar que pugui fer la hipoteca». Una operació que més que fer-se sobre els mateixos béns es fa «sobre els rendiments dels béns immobles» perquè aquests es troben en una concessió.



Aquest crèdit que suma als 10 milions de finançament per a l’obra que ja s’havien aconseguit mitjançant una ampliació de capital de la societat. En aquella ocasió, el comú va demanar un crèdit de 5 milions i l’altra meitat dels diners els va aportar l’altre accionista de la societat, Crèdit Andorra. A més, ahir, els responsables comunals canillencs van voler deixar «clar d’una vegada per totes» que el cost de les obres de la plataforma «l’assumeix totalment Ensisa» i Govern no hi té res a veure.



D’altra banda, en la sessió de consell de comú també va jurar el càrrec el nou cap de Circulació, Víctor Sánchez, que substitueix l’agent que van acomiadar després de descobrir que s’apropiava diners de les multes. Mandicó va destacar que el nou responsable «coneix el cos molt bé perquè fa molts anys que hi treballa» i que ha guanyat la plaça després de presentar-se a un edicte intern.

Igualment, també va jurar el càrrec la nova secretària general, Meritxell Moya i es van aprovar les subvencions culturals i socials que la corporació atorga a les entitats de la parròquia. A més, també es va autoritzar el pagament de la factura corresponent als treballs d’embelliment del poble de Canillo per un import de 128.000 euros. Es tracta del cost d’un canvi en el paviment i en la decoració.