El PS defensa mantenir la secció especialitzada per jutjar menors

El PS no comparteix que el Tribunal de Corts passi a ser l’òrgan responsable de jutjar els menors que hagin comès delictes i vol que continuï sent responsabilitat d’una secció especialitzada de la Batllia. Així ho defensa en les esmenes presentades per la formació al projecte de llei qualificada de responsabilitat penal de les persones menors d’edat, ara a tràmit al Consell General. Els parlamentaris també volen elevar fins als 14 anys l’edat d’imputabilitat, adaptant així la legislació andorrana a les recomanacions dels convenis internacionals.



En total, la formació ha presentat 9 propostes de modificació del projecte legislatiu, entre les quals destaquen la proposa de «mantenir una jurisdicció especial de menors al llarg de tot el text com a la competent per jutjar tots els aspectes relacionats (...) i substituint en aquest sentit el tribunal de Corts». Des del PS, es considera que «donada la transcendència i particularitat de les persones enjudiciades (...) la fórmula d’una secció de batllia especialitzada (...) és molt més adequada».