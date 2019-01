Carrié diu que el Shopping Festival va ser «bo per a Andorra, no per al Pas»

El president de la Iniciativa Publicitària del Pas de la Casa, Jean-Jacques Carrié, va valorar ahir les declaracions que el ministre de Turisme, Francesc Camp, va fer aquest dimecres afirmant que l’Andorra Shopping Festival havia «salvat» el passat mes de novembre i «compensava» les pèrdues produïdes arran de les manifestacions dels Armilles Grogues. Carrié va considerar que l’esdeveniment de moda celebrat a les parròquies d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany «potser havia estat bo pel país, però no pel Pas», ja que la localitat encampadana no se’n va beneficiar de cap manera.



Per contra, els comerços del Pas sí que es van veure afectats per les protestes franceses que en diverses ocasions van tallar la carretera d’accés al Principat. Malgrat això, el president de la Iniciativa Publicitària va assegurar que van ser tres caps de setmana «durs», però que la situació ja està totalment «normalitzada».



Des de les associacions de comerciants del Pas s’ha criticat en diverses ocasions que el Ministeri de Turisme organitzi grans esdeveniments comercials a les valls centrals i els deixi a ells en un segon pla.