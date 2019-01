La prova pilot de Mobilitat no agrada als conductors

L’àrea de Mobilitat va començar ahir una prova pilot per tal de reduir les retencions matinals a la CG2 i a la CG3 i optimitzar al màxim la xarxa viària. La proposta, però, no va agradar gaire a alguns conductors, que van fer notar el seu malestar a través de les xarxes socials.



Pel que fa a la CG3, es va posar un agent de circulació per regular la rotonda d’Anyós, però el resultat no va ser positiu, ja que es va alentir molt el trànsit i diversos usuaris, sobretot els procedents d’aquesta població o de l’Aldosa, van titllar la situació de «caos». A més, Twitter anava ple de comentaris contraris a la prova acompanyats de fotografies que il·lustraven llargues cues.



Segons va explicar el cap de Mobilitat, Jaume Bonell, el que es pretén és «intentar disminuir el temps de viatge entre la Massana i el centre urbà i Encamp i el centre urbà». Actualment, la confluència de dos carrils en un genera moltes retencions a la vall central, de manera que el que es vol és desplaçar aquesta situació més amunt. Tot i que encara és aviat per prendre una decisió al respecte, Bonell va avançar que en el primer dia ja es va poder comprovar que les retencions es van produir a l’origen mentre que la circulació va ser molt més fluïda al centre urbà.

Els comuns, a l’espera

El cònsol major d’Encamp, Jordi Torres, es va mostrar prudent i no va voler fer cap valoració. En declaracions a EL PERIÒDIC va assegurar que des del comú es vol evitar que «aquest tipus de mesures» col·lapsin el centre del poble, ja que no és quelcom habitual, però que si finalment s’acaben implantant, sigui en moments excepcionals, com dies de fortes nevades. Així i tot, va optar per deixar treballar a Mobilitat i després «analitzar conjuntament les conclusions».



El cònsol major massanenc, David Baró, tampoc es va voler avançar i va demanar esperar a la reunió que se celebrarà demà per conèixer els resultats de la prova i fer-ne les valoracions escaients.

Els transportistes, en contacte permanent amb el sud de França

El gerent de l’Associació de transportistes de mercaderies i carburants, Víctor Filloy, va assegurar ahir que porten «bastant bé» les nevades d’aquests últims dies. Segons va explicar, des de l’any passat, «gràcies a la intervenció de l’ambaixadora francesa», Jocelyn Caballero, s’ha creat un grup de treball, del qual formen part la mateixa associació, l’ambaixada, el departament de Protecció Civil d’Andorra i la Direcció General de Carreteres del Sud de França, que gestiona tots els tancaments i obertures de les vies d’unió entre el Principat i França.

Si bé és cert que fa uns anys la comunicació entre ambdós països era complicada, actualment es disposa de més i millors recursos i en funció de la meteorologia des de França «s’avisa» a l’Associació dels possibles talls perquè aquesta ho notifiqui als seus transportistes. Malgrat les restriccions dels últims dies, Filloy va fer una valoració positiva de com s’està gestionant la circulació i va celebrar la bona comunicació amb l’altra banda de la frontera.