El MoraBanc manté la primera posició i la imbatibilitat al Top16 (87-81)

El MoraBanc Andorra ha aconseguit avui mantenir la primera posició del grup H del Top 16 de l’Eurocup després de guanyar al Cedevita Zagreb per 87 a 81 amb un gran paper de Dylan Ennis i de John Shurna i després d’un darrer quart al màxim nivell. Ara, es jugaran la primera posició amb l’UNICS Kazan en el darrer partit de la ronda.

El MoraBanc ha començat fluix, sensense Miki Vitali per un virus intestinal, i, amb el pas dels minuts ha anat desconnectant una mica més. Tot i això, ha mostrat una defensa consistent, amb Moussa Diagne i Andrew Albicy ben sintonitzats. El senegalès tenia algunes molèsties però s'ha imposat a elles i al cop que tenia a la cara i ha mostrat un bon nivell, juntament amb un equip que tot i no brillar s’aprofitava de les errades croates.

En aquest sentit, el Cedevita ha anat creixent i al final aconseguia empatar i posar-se al nivell del conjunt tricolor, que es ha començat a bloquejar. A més, han vingut els errors ofensius i el MoraBanc funcionava a ratxes que feien enfadat a Ibon Navarro, que esbroncava els jugadors. Finalment, al final del primer quart, el resultat era 26 a 26.

En el segon temps, els andorrans han anat lleugerament per darrere, poc endollats amb un rival que estava tranquil, sense córrer i sense preocupar-se, creixent, aconseguint igualar el partit per posar-se al final d’aquest temps al davant amb un resultat de 42 a 46, després del poc encert, la desconcentració i la poca creativitat dels del Principat. De fet, Reggie Upshaw cometia un parell d’errors molt greus, punts que semblaven absolutament segurs i que només es fallen quan la ment no és a la pista.

En tornar de la mitja part, Elgin Cook posava una diferència de set punts a l’electrònic però, tot i els errors, els tricolor feien esforços per no desconnectar. A poc a poc, han anat augmentant el ritme defensiu, sent més durs en defensa i mostrant més nivell físic, intentant que les distàncies fossin mínimes. Quan faltaven quatre minuts, John Shurna, que estava despuntant, tornava a posar el MoraBanc per davant. Malgrat això, amb coralitat i un bon rebot, el resultat era d’empat a 64, després d’haver estat superiors en aquest temps. Així mateix, Moussa Diagne va marxar al vestidor amb molèsties, però el MoraBanc no defallia.

El darrer quart començava amb poc encert per les dues parts. Després de dos minuts de joc, David Walker trencava els rivals amb un triple i Upshaw tot seguit aprofitava una oportunitat per posar cinc punts amunt, mostrant la seva millor dinàmica. En aquest moment, es tractava de mantenir el ritme per aconseguir la victòria mentre els croats desgastaven el MoraBanc que havia d’estar en el matx amb els cinc sentits. Els tricolors no han donat opcions, aconseguint mantenir l’avantatge per seguir a la primera posició del grup que ara es jugarà davant de l’UNICS Kazan en la darrera jornada. Si fan menys de 86 punts, poden arribar a perdre de sis per aconseguir-ho. H