Més frau amb els euros andorrans

Un nou cas de frau amb els sets de vuit monedes d’euro andorranes emesos pel Govern durant el 2015 va arribar ahir a Corts. Un funcionari del Servei de Circulació de Sant Julià de Lòria va extreure presumptament les dades personals de, com a mínim, quatre veïns lauredians a través del programa informàtic del comú per comprar i recollir amb el seu nom les carteres de monedes. El Ministeri Pública sol·licita per a l’home quatre anys de presó i set anys d’inhabilitació de qualsevol càrrec públic pels delictes d’obtenció i ús il·lícit de dades personals automatitzades i d’usurpació d’identitat. «Va abusar de la seva condició de funcionari», el va acusar el fiscal, a la vegada que va indicar la finalitat dels fets: revendre les monedes, que al mercat es van arribar a pagar 30 vegades més cares que el preu que va marcar l’Executiu per als residents.

L'acusat va agafar les dades personals dels perjudicats del programa informàtic del comú

Els perjudicats, com més d’un centenar aquell any segons va informar aleshores la Policia, es van topar amb la sorpresa que algú ja havia recollit en nom seu els estoigs al servei de Tràmits del Govern. «Algú es va fer passar per mi per obtenir les monedes», van manifestar els diferents denunciats que ahir van declarar davant del tribunal. Tots, que coneixien «del poble» al funcionari, van procedir com els van recomanar els treballadors de l’Administració: van procedir a posar una denúncia.



Els sets van ser reservats i comprats amb la targeta de crèdit del funcionari el desembre del 2015, a les portes que acabés el termini per adquirir la col·lecció. L’home, però, nega aquest extrem perquè assegura que, «com altres vegades», va perdre-la. «Vaig donar l’avís al banc de desactivar-la i van procedir a fer-ho. Uns nens la van trobar uns dies després i vaig demanar tornar-la a activar», va indicar l’encausat, que assegura que l’entitat no li va dir que s’havien fet compres i que no va «donar importància» als càrrecs de 3,88 euros, el valor facial de les vuit monedes, que hi havia al seu compte.

«Episodi esperpèntic i notori»

El Ministeri Públic retreu a l’home que abusés de la seva condició de funcionari

Per l’acusació pública, les explicacions de l’inculpat són «inversemblants», ja que contradiu la versió donada davant del batlle instructor. A més, «el banc ha acreditat que no van anul·lar la targeta durant uns dies, com vostè diu. En cas de pèrdua o robatori, es dona de baixa per sempre perquè així ho diu la normativa», va detallar el fiscal, que també va justificar la imputació amb un altre fet: un dels denunciats, interpel·lat per l’acusat mentre feien un cafè, li va explicar que no li interessaven les monedes. La Fiscalia entén que la conversa va ser el detonant per usurpar la seva identitat, creient que no reclamaria els estoigs. Respecte a les dades personals utilitzades, va precisar les que va poder consultar a través del programa que utilitza el Servei de Circulació de Sant Julià: noms, cognoms, número i lletra del cens, adreces i altra informació sensible. L’acusat també ho va negar i va afirmar que només pot veure la informació dels propietaris de vehicles, prèvia introducció de la matrícula.



La defensa demana l’absolució i s’empara en dos arguments: el robatori de la targeta de crèdit i que els casos de frau i d’usurpació d’identitat que es van donar al servei de Tràmits per adquirir les vuit monedes el 2015. «Va ser un episodi molt esperpèntic i notori», va recalcar.