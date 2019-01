La població al Principat segueix a l’alça i arriba als 76.177 residents

La població d’Andorra segueix la tendència a l’alça i el 2018 va créixer un 1,8% respecte a l’any anterior, i se situa en les 76.177 persones, segons va comunicar ahir el Departament d’Estadística. Els andorrans segueixen sense arribar a ser la majoria de residents del país i per primera vegada en anys, la població portuguesa es va reduir.

Estadística també va informar dels residents registrats en els censos comunals que, amb un lleuger increment d’una dècima, van sumar 80.275 persones, lluny de les 85.015 censades que va haver-hi el 2010. Amb tot, la diferència entre la població estimada per Estadística i la registrada en les corporacions va ser del 5,4% en comparació amb el 2017. Cada any la forquilla és més acurada, ja que la disparitat més gran es va produir el 2010, quan el diferencial va arribar al 20,9%.

Per primera vegada en tres anys, el col·lectiu portuguès ha disminuït en nombre, concretament un 0,2%

Per primera vegada en tres anys, la població portuguesa, que és la tercera nacionalitat més present al Principat, va perdre residents. De les 9.193 persones que vivien al país el 2017, l’any passat hi va haver 18 menys, el que suposa un descens del 0,2%. Les altres nacionalitats, en canvi, van anar a l’alça, sobretot les del grup que no inclouen els residents de França, Espanya i Portugal, que va patir un auge del 6% amb 420 individus més. Són el quart col·lectiu de població, amb 7.388 persones. Tot i aquest notori augment, hi ha una desacceleració, ja que el 2017 van créixer un 10,57% en comparació amb l’any anterior. L’any passat van arribar 140 francesos i 394 espanyols, un 4,4% i un 2,1% més respectivament, el que situa ambdues poblacions amb 3.339 i 19.131 persones. La població andorrana només va créixer un 1,2% amb 447 persones. Tot i ser la població autòctona amb 37.144 residents, des del 2015 no representa la majoria de població del país, ja que suposa el 48,8% del total. Els espanyols representen el 25%, els portuguesos el 12% i els francesos, el 4%.

Més gent gran

Estadística també ha fet un escrutini de l’edat de la població que viu a Andorra, que segueix la predisposició que pateixen la majoria de països desenvolupats: hi ha més gent gran i menys joves com a conseqüència de l’auge de l’esperança de vida i de la baixa natalitat. D’aquesta manera, les persones majors 64 anys van suposar el 13,6% de la població l’any passat. El 2010, eren el 10,6%. Per contra, els infants menors de 15 van passar a ser el 13,9% dels residents l’any passat, quan fa vuit anys eren el 16,4%.

La piràmide poblacional mostra com la majoria de la població es concentra entre els 35 i els 55 anys en ambdós sexes. Tot i això, hi ha més homes que dones: un 51,8% vers un 42,8%.

El 72,5% dels residents es troba en la franja d’edat laboral, que va dels 16 fins als 64 anys. D’altra banda, els residents amb nacionalitat estrangera en edat laboral representen el 40,4% de la seva població, en contraposició a la població de nacionalitat andorrana d’aquesta mateixa franja que representen el 32,2% de la seva població.