Sant Julià entrega els xecs la recaptació de la Sant Silvestre

El comú de Sant Julià de Lòria ha fet entrega dels diners recaptats per la cursa Sant Silvestre a Càritas Parroquial i a La Marató de TV3. La quantia assolida és de gairebé 5.000 euros. L'esdeveniment esportiu solidari, que es va disputar el 28 de desembre i va comptar amb més de 800 inscrits, celebrava la seva 26a edició. El lliurament dels xecs ha anat a càrrec del cònsol menor, Julià Call, i del conseller d'Esports del comú, Pere Pràxedes. S'ha donat 2.478,5 euros a Càritas i la mateixa quantitat a la fundació de La Marató.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació