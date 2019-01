Mobilitat dona per finalitzada la prova pilot

El servei de Mobilitat ha donat per finalitzada la prova pilot per reduir les retencions a la CG2 i a la CG3. Han estat dos dies on s'ha suprimit un dels dos carrils de les carreteres de sortida de la Massana i Encamp en direcció a Escaldes-Engordany i Andorra la Vella. La primera conclusió que extreu l'organisme és que les retencions s'han continuat produint, però aquest cop en el lloc d'origen, quedant l'entrada de les parròquies centrals més alliberada. De la mateixa manera i a diferència de dimecres, aquest dijous Anyós no s'ha col·lapsat perquè s'ha suprimit l'agent de circulació a la rotonda d'entrada al poble, deixant que el trànsit es regulés sol.

Tot i que Mobilitat preveia allargar la prova durant tres dies, amb els dos matins que s’ha regulat el trànsit amb un sol carril ja han pogut recollir els resultats. El següent pas serà analitzar els temps de viatge dels cotxes en un informe que es presentarà durant el mes de febrer a la Taula Nacional de Mobilitat.

Paciència i comprensió

A través de les xarxes socials el servei de Mobilitat ha agraït la paciència i la comprensió de les conductores i conductors, que han vist com aquests dos dies han fet més cua de l'habitual. "El fet de fer cua des de l'origen ha generat molt estrès", reconeix el cap d'àrea de Mobilitat, Jaume Bonell, el que ha provocat que, al millorar el trànsit, el conductor "ja vagi estresat". Amb tot, reconeix que les franges horàries en què s'ha tallat el carril "són complicades", on s'ajunta l'entrada dels col·legis amb l'inici de la jornada laboral.