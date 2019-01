El Govern mesurarà els nivells de contaminació acústica

El ministeri de Medi Ambient i Sostenibilitat usarà la xarxa de dispositius connectats o Internet de les Coses (IoT en les seves sigles angleses) per mesurar de manera permanent els nivells de contaminació acústica al país. El projecte es posa en marxa la setmana vinent amb una prova pilot amb dos sensors instal·lats a Andorra la Vella i Escaldes-Engordany que transmetran cada quinze minuts informació sobre la intensitat del soroll.

La iniciativa ha estat presentada aquest dijous en roda de premsa pel director general de Medi Ambient i Sostenibilitat del Govern d’Andorra, Marc Rossell, i pel director de l’Oficina Digital d’Andorra Telecom, Cesar Marquina. El departament de Medi Ambient i Sostenibilitat disposava fins ara de captadors acústics de classe 1 que permeten millorar el coneixement sobre la qualitat acústica del país amb mesures de caràcter temporal. La xarxa d’IoT LoRa que Andorra Telecom ha instal·lat i que té cobertura a tot el centre urbà permet un abaratiment dels costos dels captadors acústics, de connexió i de manteniment, i la informació en temps real.

Rossell ha destacat que aquesta acció s'emmarca dins de la Estratègia de Medi Atmosfèric 2017-2030 que té per objectiu complementar la xarxa de vigilància acústica actual amb captadors automàtics. Aquestes dades permeten realitzar mapes de sensibilitat acústica que constitueix la base per definir programes d’actuació, de prevenció, d’informació i de conscienciació sobre els nivells acústics màxims del territori.

Cesar Marquina, per la seva banda, ha destacat davant els mitjans com els dispositius connectats canviaran els models de gestió de les ciutats i els territoris. “La xarxa LoRa permet que els sensors, amb un gran nivell d’autonomia, enviïn dades en temps real i que aquesta informació serveixi de base a les administracions per a la presa de decisions o monitoratge”. La nova tecnologia comporta un gran avantatge com és l’abaratiment dels costos que fa que estigui “cada vegada a l’abast de més administracions i empreses”. Els dos sensors que s’han triat s’alimenten de manera diferent. Un funciona amb corrent elèctrica i l’altre amb panell solar per comprovar en quines ubicacions futures es podran utilitzar una o altra tecnologia. Les dades que generen els sensors permeten generar automàticament informes o la creació d’alarmes.

La xarxa IoT fa referència a la connexió digital a Internet d’objectes quotidians –des d’electrodomèstics fins robots de fàbriques– que transmeten dades en temps real. Actualment, Andorra Telecom, com ha explicat Marquina, ja està desplegant al centre d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany la xarxa LoRa, que permet un millor rang de cobertura i penetració. La xarxa LoRa funciona així: els dispositius es connecten directament a una estació base, que està connectada mitjançant Internet a un servidor de xarxa que és qui la coordina i la controla. Les empreses més importants del món ja s'aprofiten del gran ventall de possibilitats que ofereix l'IoT. Té múltiples aplicacions com la presentada aquest dijous.