Jocs SA presentarà recurs al CRAJ i una demanda contra Lleure 3D

Jocs SA va rebre amb «una gran sorpresa» la decisió del Consell Regulador Andorrà del Joc (CRAJ) que desestima la seva sol·licitud de llicència per poder construir el casino i, per això, estudia emprendre diverses accions legals. Més enllà de presentar un recurs administratiu contra la resolució, com ja havia anunciat el passat dimecres, també planteja interposar una demanda contra Lleure 3D per danys i perjudicis, segons van confirmar a aquest rotatiu fonts de Jocs SA. De fet, malgrat desconèixer-ne els motius, la societat considera que hi ha «la voluntat d’aturar l’atorgament de la llicència» i s’oposa completament als arguments que el ministre Portaveu va al·legar per justificar la decisió del CRAJ.

L’empresa adjudicatària assegura que havia fet la reserva del nom comercial i no entén que primer s’acceptés i després es rebutgés i s’utilitzés com a argument per suspendre la llicència. En referència a la modificació del projecte definitiu respecte a l’avantprojecte, fonts de Jocs SA van voler aclarir que «ells mai van manifestar el compromís d’enllaçar el casino amb la plaça del Poble, sinó que van limitar-se a plantejar la possibilitat». Concretament, ells es comprometien a cedir la coberta de l’edifici al Comú d’Andorra la Vella per poder convertir-la en un espai públic, però entre aquesta i la plaça encara existeix un terreny privat del qual no es tenia ni es té encara cap compromís per poder utilitzar-lo d’enllaç.

Enfrontament amb Lleure 3D

Jocs SA té clar que interposarà una demanda contra Lleure 3D perquè considera que reservar el nom comercial que ells havien sol·licitat amb anterioritat és «un abús de drets i una mala praxis que, a més, s’ha fet intencionadament». Tot lamentant que aquesta societat hagi anat a buscar «la polèmica, l’enfrontament i la politització», fonts de Jocs SA van explicar que estudien emprendre altres accions legals, ja que tenen constància d’incidències en el projecte que Lleure 3D va presentar de la mà de Barrière.

Lleure 3D està valorant la situació mentre que la resta de recurrents reiteren la nul·litat del concurs

Precisament des d’aquesta darrera estan avaluant la decisió del CRAJ i valorant si té sentit mantenir la demanda judicial interposada contra el procediment d’adjudicació del concurs del casino ara que s’ha denegat la llicència a Jocs SA. Tot i així, ahir encara no van voler fer declaracions al respecte. La resta de recurrents, Cirsa, Cierco-Partouche, Genting i Bomosa, en canvi, han decidit mantenir el procés judicial i exigir una vegada més la nul·litat del concurs. La CEO de Bomosa, Gemma Riu, en representació dels quatre grups empresarials, ahir va expressar «la seva satisfacció per la decisió del CRAJ», però també es va mostrar «preocupada i expectant de cara al futur» per la incertesa sobre com cal actuar en aquesta situació. A més, Riu va indicar que «no descarten emprendre noves accions més enllà de demanar que es repeteixi el concurs».

Crítiques de l’oposició

L’oposició va aprofitar la denegació de la llicència del casino per carregar una vegada més contra el Govern. «Pensàvem que aquesta manera de procedir i aquestes pífies no es tornarien a produir, però lamentablement ens trobem davant d’un altre fracàs per afegir a la llarga llista que ja acumula aquesta legislatura de DA», va manifestar el president de L’A, Jordi Gallardo, tot lamentant que «s’estigui malmetent la imatge i la credibilitat d’Andorra». Des del PS, el conseller Gerard Alís va apuntar que «aquest procés posa sobre la taula encara més dubtes sobre els concursos que es convoquin a partir d’ara i la seva transparència, a més d’afectar la seguretat jurídica i el potencial per rebre inversió estrangera».

El conseller d’UL-ILM, Josep Pintat, va apuntar que el desenllaç ja no es veurà fins a la propera legislatura i va dubtar que el casino arribi a ser mai una realitat a Andorra. «Millor que es posi al calaix aquesta qüestió del casino», es va pronunciar en el mateix sentit el parlamentari d’SDP, Víctor Naudi, que va retreure al Govern que «hagi volgut jugar al pati dels grans quan no pot».

Des de DA, Carles Jordana va posar de relleu que «el que honra la decisió del CRAJ és que ha actuat en base a la llei» i va sostenir que l’organisme en tot moment es dedica a «vetllar per respectar la legalitat». Finalment, el cap de Govern, Toni Martí, va reconèixer que «li hauria agradat que això hagués passat d’una altra manera», però va mostrar-se confiat que «Andorra tindrà un casino perquè l’interès dels operadors internacionals hi és».