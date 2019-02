El Centre Històric vol potenciar el turisme de congressos

En vuit anys, DA no ha estat capaç de fer el vial lauredià

Pel que fa a The Shopping Mile, l’eix central que uneix les avingudes Meritxell i Carlemany amb Fener Boulevard en un sol espai, Riberaygua ho va considerar una «oferta complementària» de la qual, de retruc, espera beneficiar-se. La presidenta va proposar que els turistes ara podran anar «de compres a The Shopping Mile i després anar a prendre una copeta al Centre Històric».

D’altra banda, Riberaygua va explicar que la nova regulació de terrasses va centrar l’altre punt de la reunió. Des de l’Associació, es va alertar a tots els socis que, de cara a la temporada d’estiu, «no facin grans inversions», ja que és possible que «tot s’hagi de canviar ben aviat». Segons Riberaygua, el comú convocarà «imminentment» un concurs d’idees que «potenciï l’atractiu de les terrasses del Centre Històric», però respectant la independència i estètica de cada establiment.

L’Associació de Comerciants del Centre Històric d’Andorra la Vella es va reunir dimecres per tal de posar en marxa una nova iniciativa destinada a donar més visibilitat a la restauració i al comerç de la zona a través de diferents activitats. Una de les principals mesures proposa crear un «full de serveis que reculli la fitxa tècnica de l’oferta existent en restauració i hoteleria» perquè des del comú es faci arribar als homes i dones de negocis que visitin la capital. La presidenta de l’associació de comerciants, Anna Riberaygua, va avançar que la primera oportunitat que tindran «els nostres restaurants de donar servei als congressistes» serà de l’1 al 7 de juliol amb el World Rally, en el qual participaran 200 persones i un centenar de vehicles antics. Així mateix, també es dissenyarà un passamà amb tota l’oferta gastronòmica i un distintiu en PVC per la porta dels establiments adherits, «perquè els congressistes els reconeguin».

