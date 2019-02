El nou Prat del Colat, acabat abans de l’estiu

El ple del Comú de la Massana va aprovar ahir la convocatòria d’un concurs per fer les obres de reforma i embelliment del Prat del Colat. Es tracta dels treballs de la segona fase i última, que a més es considera la més important, ja que contempla tota la superfície verda i de jocs, d’uns 3.000 metres quadrats. L’empresa adjudicatària dels treballs haurà de proveir i instal·lar diferents zones de jocs i d’activitat física, a més d’un mòdul de serveis i una nova glorieta que permeti portar a terme actuacions a l’aire lliure. El projecte també preveu la construcció d’uns nous lavabos i que els carrils d’accés als diferents espais serveixin també com a circuit de bicicleta infantil. Entre els nous elements que hi haurà, també s’han tingut en compte les propostes sorgides del Consell d’Infants, de manera que s’hi instal·larà una tirolina, tobogans gegants o una piràmide de jocs.



La corporació ha previst una inversió d’entre 700.000 i 900.000 euros i el concurs s’ha fet amb modalitat d’urgència «perquè volem que estigui en servei abans que arribi el bon temps», va detallar el cònsol major, David Baró. Així, va explicar que la idea és poder començar les obres el mes de març perquè a l’estiu ja s’hi pugui accedir.

Altres propostes

D’altra banda, també es va donar llum verda a la convocatòria d’una segona subhasta dels béns que el comú té a l’edifici Cresta d’Arinsal, després que la primera quedés deserta. El preu de sortida serà de 265.000 euros i les dites hauran de ser de 5.000 euros. La subhasta s’ha previst pel dia 20 de març a les 11 hores al comú. En aquesta ocasió, el preu dels immobles s’abaixa un 20%. Igualment també es van aprovar diferents compromisos de despesa com 450.012 euros per a la recollida selectiva dels residus o la subvenció de 170.000 euros per a la Llar d’Infants Cuses Pies.

Mortés descarta un referèndum sobre el futur del quart

El cònsol major d’Ordino, Josep Àngel Mortés, va descartar ahir que la corporació convoqui un referèndum sobre el futur del quart. «El comú no pot fer cap referèndum i menys sobre una cosa que no li incumbeix», va afirmar, reiterant que el quart és una «institució independent» sobre la qual el comú no té competències. La possibilitat de fer la consulta la va posar sobre la taula el grup ciutadà que reclama trobar una solució per al Casamanya i que considera que el quart hauria de desaparèixer. Des del grup es busquen firmes per fer-les arribar, conjuntament amb una carta, al quart perquè aquest obri el debat sobre el seu futur. Si això no passa, l’alternativa era que ho fes el comú, però el cònsol de moment ho va descartar.



En la sessió de consell de comú celebrada ahir les conselleres de la minoria es van interessar per una despesa de més 100.000 euros de Secnoa que no estava signada per tot el consell d’administració, sinó pel director de l’estació. El cònsol va argumentar que no disposava de la informació però que la tindrà després del proper consell d’administració.