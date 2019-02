L’Ull Nu dobla el pressupost i «s’atreveix» amb noves propostes

El Festival Ull Nu doblarà en la seva setena edició el pressupost, que arribarà als 72.000 euros, dividit a parts iguals entre el Comú d’Andorra la Vella i el Govern. Aquesta injecció de diners permet a l’organització «atrevir-se» amb noves propostes i invertir en més comunicació per atreure un públic «més ampli i més divers». «Es tracta d’un replantejament i reorganització del festival», va explicar el seu director, Hèctor Mas, després d’assegurar que, en algun moment, no les van tenir totes que seria possible.

Canvi de dates

«Fins ara el festival era al febrer i aquest any serà del 22 al 26 de maig, ens hem vist obligats a moure les dates per un cúmul de circumstàncies, perquè calia ajustar les col·laboracions», entre d’altres, va detallar Mas. L’organització no tem que la primavera els resti protagonisme amb altres festivals en marxa i ho veuen com un avantatge que, d’una banda, els permet comptar amb més facilitats de les empreses col·laboradores que ja hauran deixat enrere la temporada alta i, a més, els permet per primera vegada incloure la via pública com a localització del festival. Per a l’organització, el canvi és definitiu així que, si no hi ha cap contratemps, l’Ull Nu serà a partir d’ara una cita primaveral.



Inscripcions

Tot i que aquest any caldrà esperar més de l’habitual per a gaudir de l’Ull Nu els qui vulguin optar a participar en el concurs ja ho poden fer des d’ahir, a través de la pàgina web del festival o bé de la plataforma especialitzada Festhome. L’àrea geogràfica d’origen que permet la participació segueix sent la dels Pirineus, entesa sí, de manera àmplia: Andorra, Catalunya, Aragó, Pais Basc, Navarra, Nova Aquitània i Occitània. El requisit de l’edat segueix sent imprescindible com a festival de cinema emergent: menors de 35 anys. Per aquest motiu, «no tindria sentit demanar una quota de participació», va recordar Mas sobre la gratuïtat de l’accés a concurs.



Els organitzadors esperen assolir un interès de participació, almenys en la línia de les edicions anteriors, en les quals van rebre al voltant dels 400 curtmetratges de tots els gèneres i , l’any passat per primera vegada. 14 llargmetratges. Enguany, el festival segueix obert a aquest format.

L’Ull Nu repartirà els mateixos premis que les anteriors edicions. Els curts podran optar a millor obra, direcció, guió, fotografia, direcció artística, preservació de la memòria històrica i premi del públic. Les quatre primeres estaran dotades amb un import de 800 euros. Pel que fa als llargmetratges, es premiarà la millor òpera prima amb una dotació de 1.500 euros. Més enllà d’això, el que valoren els organitzadors és que els seleccionats vinguin a Andorra i facin comunitat.

Canvi d’escenari

No només l’Ull Nu d’aquest any s’abocarà molt més a l’exterior sinó que l’espai interior també canvia. L’organització canvia el Centre de Congressos pel Teatre Comunal d’Andorra la Vella, no obstant el dubte de l’estat de les obres que s’hi han de dur a terme. «Hi anirem sí o sí», va dir Mas tot adduint que «l’espai és més acollidor» i que logísticament el Centre de Congressos era massa gran i difícil de coordinar.



La reducció de l’aforament no preocupa a l’organització, que considera que és suficient per encabir-hi als interessats del Festival.



Respecte de les projeccions que s’han de fer al carrer, el director de Programació, Lluís Casahuga, va explicar que encara s’estan acabant de tancar detalls però que s’està treballant amb la idea de fer «projeccions a l’aire lliure i valorant propostes de mappings, la instal·lació d’intervencions al carrer amb la participació del públic. Contemplem l’audiovisual però trenquem amb el concepte de cine i crispetes».



Sobre aquest mateix punt, Mas va assenyalar que «cada vegada s’entenen els festivals de manera diferent i salvant les distàncies amb altres que compten amb pressupostos molt més grans, pensem en El festival de la llum de Líó o en la Nit de la llum que fan a Poblenou, a Barcelona», va explicar Mas.

La galeria Pilar Riberaygua acollirà «Obres de caire artístic i més acadèmic» en un acostament decidit al videoart

Lluís Casahuga, nova incorporació a l’equip organitzador de l’Ull nu va explicar ahir la seva proposta per convertir la galeria Pilar Riberaygua en aixopluc i porta de difusió al país de les últimes tendències en videoart, en el marc del festival de cinema. Casahuga ambiciona mostrar «la via artística a través de la manipulació de la imatge». Preguntat per més detalls sobre exactament de què estaríem parlant, va concretar que tot i que el videoart ja estava inclós en el festival d’alguna manera i que el concepte fa dècades que gira, l’Ull Nu persegueix en aquesta ocasió oferir un tastet «de videoart, investigant obres produïdes purament digital».



Per ajudar a fer un exemple d’allò que volen mostrar, Casahuga va citar Federico Guardabrazo, qui va crear «una pantalla amb textura canviant segons el valor del tungstè en borsa». No obstant això, va voler aclarir que encara no hi ha cap artista confirmat per a la galeria i va destacar que la voluntat i la intenció és «que hi hagi presència dels artistes andorrans que treballen el videoart, perquè n’hi ha». Altes opcions que seria possible trobar en aquesta mostra més artística serien «instal·lacions interactives» o «propostes on el material plàstic esdevé el marc de l’obra». Aquesta proposta no entra dins les seccions a concurs.