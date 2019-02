El Consell aprova el canvi en el copagament de la CASS

En vuit anys, DA no ha estat capaç de fer el vial lauredià

Per la seva banda, la consellera del PS Rosa Gili es va mostrar escèptica en relació amb la seva implementació, ja que va esgrimir que no «dona seguretat jurídica amb algunes definicions relacionades amb la cobertura sanitària fora de l’àmbit nacional i sobre el volant mèdic.

La votació a l’hemicicle va ser aprovada amb els vots a favor de DA, UL-ILM i la consellera independent Sílvia Bonet, mentre que la resta de l’oposició (PS, L’A i SPD) es va abstenir, entre d’altres motius, pel risc de no contenir la despesa pública.

El ministre de Salut, Carles Álvarez, va defensar que aquest nou model racionalitzarà la despesa «creant mecanismes d’incentius per a la via preferent» i contribuirà a generar un sistema d’assistència sanitària «més adequada i sostenible».

En canvi, aquells pacients que vagin directament a l’especialista sense haver passat prèviament pel metge referent hauran de tenir en compte que la CASS només reemborsarà el 33% de la visita i el 60% dels actes derivats. En el cas d’anar a una especialista no convencionat, la cobertura sanitària es reduirà al 20%, mentre que fins ara era del 33%.

Així doncs, el pacient haurà de passar primer pel seu metge de capçalera, o el pediatra en el cas dels menors, perquè posteriorment sigui derivat a un especialista. Un altre de les principals novetats és que s’implementarà el tercer pagador, amb la qual cosa el pacient només haurà d’abonar directament el 25% de l’import i no caldrà esperar que li retornin el 75% com fins ara.

El Consell General va aprovar ahir la modificació de la Llei de la seguretat social amb l’objectiu d’evolucionar cap a un model d’atenció integrada, que contempla la via del metge referent i el sistema de copagament que se’n deriva de la CASS.

Per El Periòdic

