Moha Keita, del Girona B a l’FC Andorra de Piqué

El jugador senegalès de 19 anys, Moha Keita, s’ha convertit en el nou reforç de l’FC Andorra de Gerard Piqué, tal com va informar ahir en un comunicat el CF Peralada en el qual també van donar les gràcies al jugador i li van desitjar «molta sort en aquest nou repte».

L’extrem esquerre arriba procedent del Peralada-Girona B, equip de la Segona Divisió espanyola B, després d’haver militar al juvenil del conjunt, equip que actualment es troba en segona posició a Primera Catalana - Grup 1.

En aquest sentit, després d’acabar la temporada amb el juvenil del Girona, es va guanyar un lloc en el filial blanc-i-vermell durant la pretemporada, en el seu viatge a Manchester, i va poder militar al grup tres de 2a B, lliga on vol tornar amb l’FC Andorra. Així mateix, també va tenir minuts amb el primer equip del Girona a l’estiu. Aquest any, ha jugat 14 partits amb el conjunt i, després d’haver-se guanyat la confiança de l’entrenador Chicho, ara passarà a les ordres de Gabri Garcia per aportar més força a l’atac dels tricolor.

Per altra banda, l’FC Andorra ja no necessita més peces per a reforçar-se però no tanca l’opció a fer alguna incorporació més. En aquest context, un extrem era el jugador que faltava per acabar de vertebrar el nou conjunt que busca, a contrarellotge, l’ascens a la Tercera Divisió espanyola.