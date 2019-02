Acaba una nova edició del Trofeu Borrufa amb Andorra quarta

En el gegant masculí, dos andorrans van entrar al podi: Lluís Torres va ser quart, i Aritz Álvarez, cinquè. La victòriava ser per a Leonardo Rigamonti.

El Trofeu Borrufa va tancar ahir una nova edició que ha estat marcada pel mal temps i que ha significat haver de suspendre algunes proves. En aquest sentit, per països, Espanya va ser primera, Gran Bretanya, segona, Itàlia, tercera i Andorra quarta, amb l’or i el bronze d’Aina Martí.

Per El Periòdic

