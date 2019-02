La micropigmentació estarà finançada per la CASS

En vuit anys, DA no ha estat capaç de fer el vial lauredià

Per concloure la seva intervenció, Bonet va agrair la sensibilitat de tots els conseller generals davant «una qüestió sanitària que no ha d’interferir amb les eleccions».

La consellera general d’UL-ILM Carine Montaner va celebrar una proposta que «és un bé per les dones», ja que contribuirà «a restituir la feminitat de les pacients». A més, Montaner va afegir que vist el cost unitari de la micropigmentació «resulta residual a nivell pressupostari».

Per la seva banda, la consellera d’L’A Judith Pallarés va recalcar la importància d’un tractament com aquest «per combatre les seqüeles psicològiques».

Una de les qüestions essencials en les quals van incidir els parlamentaris per justificar en la necessitat d’incorporar aquest tractament és que no només radica en les conseqüències físiques, sinó que també provoca greuges psicològics arran de l’amputació parcial o total de les mamelles.

Bonet va esgrimir que el fet de no finançar la micropigmentació deixava fora «a les persones amb pocs recursos», motiu pel qual va expressar el seu agraïment pel suport unànime de l’hemicicle.

La tècnica busca reconstruir tant el mugró com les aureoles mamàries de les dones afectades pel càncer de mama —el tumor que es diagnostica amb major freqüència— i que han hagut de ser sotmeses a la mastectomia.

La proposta d’acord, impulsada per la consellera independent Sílvia Bonet, per incloure el tractament de la micropigmentació dins de la cartera de serveis de la CASS va ser aprovada ahir pel Consell General després que aconseguís el consens de tota la cambra.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació