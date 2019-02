Superproducció cinematogràfica d’«escudella western» al país

El Principat acollirà en menys d’un any el rodatge d’una superproducció cinematogràfica andorranohispana, de gènere western de terror, coproduïda per l’espanyola Amblost i la seu andorrana de l’Escola d’Especialistes de Cine Ángel Plana, segons va explicar el director d’aquesta última, Gerard Miralles, ahir, qui va preferir mantenir el pressupost de la iniciativa en secret. El director, guionista i propietari d’Ablost, Rubén Arnaiz, per la seva part, va assegurar que no tenia la informació actualitzada sobre aquest aspecte. No obstant això, Miralles va assegurar que «en tot cas, el volum tècnic i de recursos humans, així com de localitzacions serà andorrà».

En marxa

Preguntat per fins a quin punt estava avançada la producció, Miralles va argumentar que aquesta serà amb tota certesa una realitat perquè, entre d’altres, «Curro Savoy està gravant avui mateix [per ahir] la banda sonora de la pel·lícula [...] a l’ estudi de Saint Thibery Béziers». Savoy és el músic darrere dels temes característics de diferents westerns, com ara El bueno, el feo y el malo i les seves composicions xiulades l’han fet molt cèlebre.



Al mateix temps, Miralles està movent la producció a Andorra i es troba immers en el procés de trobar les localitzacions «i parlar amb els comuns per esbrinar si són públiques o privades» i com podrien acabar esdevenint platós per a aquesta pel·lícula de la qual encara no n’ha trascendit el títol.

Trama

«Es tracta d’un western feminista», el va descriure Arnaiz. Temporalment, «té lloc el 1841, poc després del tractat d’Adams-Onís pel qual Espanya cedeix territoris als Estats Units». Enmig d’això, hi ha una dona andorrana, colona a la Texas del moment. Per aquest motiu «el 90% de la filmació es farà a Andorra i el 10%, esperem que només un parell de dies, al desert d’Almeria», on hi ha els clàssics decorats de l’espagueti western, segons va explicar el director i guionista. Tot plegat, ha provocat que els impulsors del projecte ja hagin batejat el gènere que inaugurarà aquesta pel·lícula com a «escudella western».



«Sí que hi haurà el típic macho alfa amb passat tèrbol, típic dels westerns, però no serà el protagonista», va aclarir el director i guionista. Respecte dels antagonistes de la història, segons les explicacions d’Arnaiz.



El que sí que sembla que està clar és que hi haurà una colla de dolents (tots homes), molt dolents. Com per exemple «Muntaner Almogàver, un andorrà emigrat a Amèrica que s’alia amb els dolents, però també hi ha els que són més perversos, els que no van amb pistola però prenen decisions terribles en una taula», va avançar el director i guionista que ja fa dies que va tancar el text i que l’ha adaptat tot el que ha pogut a les característiques i història d’Andorra.

«Molta sang»

Serà de terror però sense fenòmens paranormals, «realista, amb una dona com a protagonista, perquè no podia ser d’una altra manera». Això sí, «molta sang perquè en aquella època utilitzaven el calibre Colt i allò no et feia un foradet a la mà, allò te la rebentava».



La gran quantitat de sang també la va confirmar l’il·lustrador encarregat dels cartells, Gerardo Moreno, qui és una referència en aquest món hi ha fet il·lustracions per a cintes de Van Damme, diversos westerns i va tenir un mediàtic plet amb l’actor Christopher Lee perquè aquest va usar els seus dibuixos per il·lustrar una col·lecció de pel·lícules sense el seu permís. «M’agrada inventar els cartells de les pel·lícules, fins i tot abans de veure-les, i és aquest el cas. Hi he volgut reflectir aquest western extravagant i molt agressiu al cartell», va explicar Moreno. L’il·lustrador també va comentar que no va dubtar a col·laborar amb el projecte quan va veure que els impulsors «treballen molt correctament, tenen molt d’amor pel cinema i connecto molt amb la seva visió de com ha de ser».

Sorpresa

El director i guionista va insistir en la sorpresa que provocarà aquesta cinta, que barrejarà coses inesperades. Encara desconeixem qualsevol nom del repartiment, però segons Miralles es tracta «d’actors i actrius consolidats», acompanyats de tots els alumnes de l’escola que dirigeix. El que també serà una sorpresa és si aquesta serà la superproducció triada per a la recentment anunciada subvenció governamental de 100.000 euros per a la indústria del cine. «Ens hi presentarem», va assegurar Miralles.