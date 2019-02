La llei d’ocupació s’enfocarà en els col·lectius vulnerables

El projecte de llei d’ocupació que pretén garantir d’eines als col·lectius vulnerables perquè no quedin exclosos del mercat va ser aprovat ahir al Consell General amb els vots a favor de DA, UL-ILM i la consellera independent Sílvia Bonet.

El ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior Xavier Espot va defensar que aquest projecte de llei permetrà «endreçar les polítiques d’ocupació», una demanda que segons Espot és reclamada des de fa temps per les associacions empresarials i sindicals perquè el mercat funcioni «de manera més equitativa».

A la votació es va abstenir el PS i SDP, mentre que L’A va votar en contra d’una llei «innecessària» que «envaeix el mercat privat» i «ampliarà la despesa de l’Administració», segons la consellera general liberal Judith Pallarés.

Reconeixement de titulacions

Una modificació de llei enfocada a l’àmbit laboral que també es va aprovar ahir va ser la de les professions titulades. Així doncs, el projecte de llei corregeix la disfunció que fins ara era existent, per la qual una persona diplomada a la Unió Europea però no d’ensenyament superior no podia ser reconeguda a Andorra per exercir els seus serveis malgrat reunir totes les competències necessàries.

Rebutjada la moció del PS sobre l’estudi de l’habitatge

La Cambra va desestimar ahir la moció presentada pel PS de fer un estudi específic sobre el cost detallat per tipologies d’habitatge i àrees geogràfiques després que el grup parlamentari de DA votés en contra amb els seus 15 diputats.

Segons el dirigent demòcrata Carles Jordana, la moció «és una simplificació dels treballs que estan en curs i previstos per la Comissió Nacional d’Habitatge», que va començar a executar l’informe a l’octubre del 2018. A banda, Jordana va considerar que el seu rebuig a la moció estava sustentat en que un exhaustiu treball de camp «suposaria molts mesos d’execució».

El discurs de Jordana no va acabar de convèncer al conseller general del PS, Pere López, qui va mostrar-se decebut per la «profunda inflexibilitat» de DA i va sostenir que aquesta problemàtica «sempre els hi podrem retreure que no s’han volgut preocupar i han donat l’esquena als ciutadans».

A més, el cap de llista socialdemòcrata també va mostrar-se contrariat ja que segons el seu parer «una intensificació de recursos ha de permetre en un país petit com Andorra fer l’estudi en tres mesos».

D’altra banda, el conseller general d’SDP Victor Naudi va abstenir-se en la votació al opinar que es tractava d’una proposta «demagògica» en temps de precampanya electoral.