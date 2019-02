Talls d’un carril a la C-14 per les obres del túnel de Tresponts

En vuit anys, DA no ha estat capaç de fer el vial lauredià

Els treballs en la construcció del túnel de Tresponts comportaran tall d'un carril de la carretera C-14 per al trànsit de vehicles del 4 de febrer fins el 3 de març. La incidència es produeix per les tasques de desenrunat del material excavat en la construcció de la infraestructura i la implantació d'equips del túnel a la explanada de la boca nord. Els trams afectats es troben situats entre el punt quilomètric 163+200 i el 166+520. Els talls es produiran de les 7.00 hores de dilluns a les 7.00 h de dissabte.

Per El Periòdic

