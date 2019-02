Incògnites en l'aparició del menor de la Seu fugat

Gir de 180 graus en el cas de la desaparició de Joel Aguayo, el menor urgellenc desaparegut el 21 de gener del Centre Valldaura. L'ANA ha parlat directament amb Jordi Royo, director clínic del centre, per saber la situació en la qual es troba la investigació referent al jove desaparegut. "El noi ha tornat per ell mateix al centre, i no hem informat la família perquè nosaltres hem de seguir un protocol".

Un altra versió, i rebuda després que el director del centre notifiqués la tornada voluntària del menor, és la de Toni Aguayo, pare de Joel, que assegura que "el meu fill està en aquests moments a Sant Pol de Mar, prop de Calella, i un familiar directe està anant a buscar-lo. Sé que m'estan amagant alguna cosa, no sé pas el què, però alguna cosa amaguen i ho esbrinaré".

Contestant a la qüestió de per què no es va avisar a la família fins al cap de 48 hores de la desaparició del menor, Jordi Royo s'ha justificat dient que "el protocol reflecteix que primer s'han de denunciar els fets davant dels Mossos d'Esquadra, i seguidament a la direcció general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència.

Royo ha demanat "prudència als mitjans de comunicació, ja que nosaltres estem aquí per ajudar", i ha afegit també que "el centre Valldaura no és un centre de menors, tampoc un centre d'internament ni un espai sociosanitari", sinó que ha descrit la institució com "una escola, una casa de colònies, on no s'obliga a ningú a ser-hi en contra la seva voluntat".

Joel Aguayo feia tan sols una setmana que estava ingressat en el Centre Valldaura, ja que la primera institució en acollir-lo, la de la Seu d'Urgell, no estava preparada per atendre un noi amb aquestes característiques. En Joel se'n va anar voluntàriament amb dos amics seus de Barcelona i els pares no van rebre cap mena de notificació fins passades 48 hores de l'incident. En dies posteriors, el jove va penjar diverses fotografies a les xarxes socials, en les quals se'l podia veure en llocs destacats de Barcelona, com l''Apple Store' de la plaça Catalunya, o a prop de la plaça Espanya.

En Joel va posar-se en contacte en diverses ocasions amb la seva germana, i li va dir: "Estic bé, menjo molt poc i necessito diners". El jove tenia una ordre d'allunyament cap als seus pares per amenaces. Aguayo confessa que "va arribar a amenaçar la seva mare amb un ganivet", afegint que, "tot i això és un bon noi, però és molt mal·leable i els seus brots poden ser deguts perquè consumia drogues".