Torres veu en el preu mínim una eina eficaç contra el contraban

El cònsol major d’Encamp, Jordi Torres, considera que la fixació d’un preu mínim de venda del tabac serà una solució eficaç en la lluita contra el contraban, especialment al Pas de la Casa. Després de les manifestacions del cap de Govern, Toni Martí, en seu parlamentària, en les quals va admetre que la Policia controlava establiments que eren focus de contraban. El cònsol celebra que es pugui establir un preu per sota del qual no es podrà vendre el tabac. «Totes les mesures que es prenguin per mirar de minimitzar o erradicar el contraban, benvingudes siguin», va afirmar.



En aquest sentit, va admetre que «som conscients que hi ha comerços que es dediquen a subministrar aquest tipus de material, el tabac, i evidentment ho fan a uns preus que potser són preus de fàbrica o poc els falta». Així, va recordar que la proposta de fixar un preu mínim «va sortir dels mateixos comerciants del Pas», que d’aquesta manera aconsegueixen que a qui vengui per sota «se’l pugui sancionar». Torres va insistir que «aquesta mesura és positiva, va en la línia que tots els que estem per erradicar el contraban volem i per tant felicitem la iniciativa», va insistir.

Impossibilitat d’actuar

Preguntat per la proposta d’alguns dels grups al Consell General, que van reclamar que s’actués només contra aquells comerços que facilitaven el contraban, Torres va argumentar que sense tenir regulat un preu mínim no es podia actuar. «No tenim una regulació que digui a quin preu es pot vendre com a mínim. Ara, qui estigui per sota, se’l podrà sancionar», va destacar.



De la mateixa manera va posar en relleu les diferents normatives desplegades des de l’Executiu per mirar d’aturar l’activitat il·lícita i va reflexionar que, per exemple, limitar el nombre de cartrons que es poden vendre a una sola persona tampoc seria una mesura massa eficaç. «Si els dius que com a màxim una sola persona es pot emportar cinc cartrons, el més probable és que vagi recorrent totes les botigues per agafar-ne cinc a cadascuna i, per tant, se n’acabarà emportant més», va detallar.



El debat de les esmenes a la totalitat de la llei per fixar un preu mínim per la venda de tabac va aixecar les crítiques dels grups de l’oposició al Consell General. Tots ells van mostrar-se contraris al text presentat pel Govern que van qualificar d’intervencionista. Amb tot, des de l’Executiu es va defensar que era una normativa necessària.

Malentès amb l’oposició per la taula de l’oci nocturn

«Un problema d’interpretació», o més ben dit, un error en la comunicació. Així va justificar el cònsol major d’Encamp, Jordi Torres, la problemàtica difosa pel conseller de la minoria liberal, Jordi Troguet. El conseller de l’oposició va fer pública la seva indignació per no haver estat convidat a la darrera reunió que es va anunciar de la taula transversal de l’oci nocturn, tot i formar part de l’organisme. Tot i així, Torres va remarcar que l’error va ser de la corporació en anunciar una reunió de la taula. «Aquesta reunió la pilotava el ministre, però no era la taula qui es reunia, sinó el ministeri de Turisme amb els operadors turístics», va exposar.



D’aquesta manera va mostrar comprensió davant les crítiques del conseller de la minoria, reiterant que «l’error del comú va portar confusió i les queixes del senyor Troguet». A més a més, va voler deixar clar que en cap cas es va entrar a debatre res, sinó que es va aprofitar la trobada per traslladar allò aprovat per la taula transversal (d’on forma part l’oposició) en relació als touroperadors.