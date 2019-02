Ubach garanteix se seguirà acollint refugiats al país

En vuit anys, DA no ha estat capaç de fer el vial lauredià

El col·lectiu Obrim-los, obrim-les segueix d’aprop les mesures del Govern en matèria d’acolliment de persones refugiades. Segons la membre del col·lectiu Maria Creixell, volen que Andorra compleixi la quota de 20 persones acollides, «que fins ara no s’han complert» i saber «què passarà quan hi hagi eleccions». També reclamen la regulació del dret d’asil perquè creuen que és «un dret inherent a les persones», va remarcar.

Tres mesos després de la seva arribada, el ministeri d’Afers Exteriors valora positivament l’assentament de les dues famílies sirianes que van instal·lar-se a la parròquia de Sant Julià de Lòria el passat mes d’octubre. «Els pares han trobat feina i els nens estan a l’escola», va destacar la ministra Maria Ubach, que manté l’objectiu de continuar acollint persones refugiades tot i que reconeix que el calendari electoral comporta que«haurem de dilatar una mica la seva arribada». El compromís, que en paraules d’Ubach «està sobre la taula», va garantir que es traspassarà al futur Govern, que comptarà amb la Llei de protecció temporal i transitòria per raons humanitàries i el conveni amb la comunitat de Sant Egidi que hauria de facilitar més els tràmits, ja que fins ara s’havia fet difícil i l’arribada de les famílies es va fer esperar. Però abans d’això, «ens volem assegurar que la prova pilot funcioni bé», va manifestar.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació