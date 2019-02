El MoraBanc, amb tot contra el Joventut de Laprovittola

El MoraBanc rep avui a les 20.30 hores el Divina Seguros Joventut amb una ratxa de vuit victòries consecutives entre la Lliga Endesa i l’Eurocup. És un duel essencial per aconseguir els objectius de classificar-se pels play-off de la competició, ja que els badalonins seran un rival directe que, a més, se situen en setena posició a la taula i s’han classificat per disputar la Copa del Rei.

Així mateix, els visitants no poden comptar amb Shawn Dawson, mentre que tindran amb Nico Laprovittola, una bèstia anotadora que el MoraBanc haurà d’aturar i que en la darrera jornada va anotar 40 punts. Per altra banda, els del Principat arriben amb alguns jugadors que no estan al seu màxim nivell com són Moussa Diagne, David Jelínek i Miki Vitali.

En aquest sentit, l’entrenador tricolor, Ibon Navarro, va destacar que «és un equip que arriba amb una ratxa de victòries important» i que «són molt sòlids al darrere» mentre que davant «compten amb Marko Todorovic, Conor Morgan, Luke Harangody, Xabi López-Arostegui o Albert Ventura», a més de «Laprovittola, que està molt per sobre de la resta». «És un jugador que aporta molts punts tot i fer una bona defensa, serà tot un repte per a nosaltres», reiterava. «Ens haurem d’adaptar a totes les seves lectures, tot dependrà de l’energia que aportin els dos equips», remarcava. Precisament, això va ser el que va fallar en el darrer partit contra el Cedevita Zagreb, recordava Navarro. «Hem d’estar millors en defensa i no deixar-los jugar facil», sentenciava David Jelínek. Serà un partit en el qual entre el tercer i el darrer quart els espectadors enviaran al món una onada de llum contra el càncer.