Marín no passa de quarts i acaba 14è a Park City

El rider andorrà, Lluís Marín va disputar ahir les finals dels Campionats del Món de boardercross on va aconseguir acabar en 14a posició després de superar de manera molt exitosa els vuitens de final. Malgrat això no va poder completar els quarts de final després de patir una caiguda. En vuitens, Marín sortia en el heat 3 amb Alex Pullin, que guanyava la ronda, i el suís Watter i el canadenc Hill. Marín acabava segon del heat i assolia el pas a quarts de final en una ronda molt lluitada. En el primer intermedi era tercer, i en el segon pas intermedi se situava quart. Finalment remuntava per acabar segon i passar amb Pullin a quarts.

Malgrat això, i encara que l’èxit semblava proper van arribar els contratemps. En quarts, els rivals eren el mateix Pullin, a més de l’espanyol Lucas Eguibar i el canadenc Baptiste Brochu. Aquests dos passaven a semifinals, mentre que quedaven fora Marín i Pullin.

En aquest context, el rider andorrà patia una caiguda quan a la sortida d’un salt es desequilibrava i queia d’esquena, fet que li va provocar contusions a l’andorrà però que en principi no tindran conseqüències. Tot i això, Marín ha aconseguit un èxit clar en aconseguir classificar-se entre els setze millors. «És un resultat frustrant, m’esperava molt més perquè he tingut bones sensacions», comentava Marín i explicava que «estava corrent intel·ligentment i sabia que a la part baixa, si avançava, ho podia fer». «Volia esperar el meu moment per avançar però la caiguda m’ha deixat fora de combat», destacava.

Gutiérrez competeix avui

Per altra banda, pel que fa a les competicions de neu, Mireia Gutiérrez disputa avui a Maribor un altre eslàlom de la copa del Món. Això serà a les 10 hores. Per altra banda, en esquí de muntanya, els esquiadors de la Federació andorrana de Muntanyisme disputen avui la prova individual i demà prendran part de l’esprint amb l’objectiu de seguir creixent.