Ratti veu el partit contra el Tàrrega com una final si es vol l’ascens

L’FC Andorra s’enfronta aquest cap de setmana a un nou repte que el podria acostar a l’ascens. Demà a les 16.30 hores s’enfrontaran a l’UE Tàrrega i no viatjaran Ferran Tacón ni Rui Beja, que són baixa. Així mateix, Moha Keità no podrà debutar perquè està sancionat. El matx arriba després que la setmana passada els tricolors no poguessin jugar contra el Vilanova a causa de les nevades. En aquest sentit, el porter Nico Ratti va afirmar que «veníem d’una bona dinàmica i tenim ganes de poder jugar aquest partit i d’intentar guanyar-lo».

Sobre el matx, va afegir que «ens espera un partit semblant al de Viladecans, amb molt joc directe i jugades d’estratègia que crec que seran molt decisives. En aquest aspecte hem de ser forts perquè si les controlem crec que podrem fer les coses bé allà, que és un camp molt difícil també». El partit de demà serà el quart de l’any, el quart que jugaran des que són l’Andorra de Gerard Piqué i el quart consecutiu que es disputa a fora. «Tenim moltes ganes de jugar davant la nostra gent, que ens donarà suport. Estar al nostre camp ens anirà molt bé per desenvolupar el nostre joc», comentava.

Però la neu no només va fer que s’anul·lés el matx de la jornada 19, sinó que també els ha condicionat quant a entrenaments. «Ha estat una setmana atípica. Vam entrenar dimarts al Pavelló de Sant Julià, també a Encamp al tros de camp que van netejar i ahir [dijous] ho vam fer a la Borda. Demà [avui] tenim entrenament i ja veurem on podem anar en funció dels camps», va explicar. Tot i això, demà toca jugar contra el Tàrrega, un equip que, tot i començar amb mal peu la temporada, porta una ratxa bastant bona. De fet, a la classificació estan just a sobre de l’Andorra a una distància de dos punts, però s’ha de tenir en compte que els nacionals han jugat un partit menys.

Amb tot, els líders de la taula es van escapant. En aquest sentit, Ratti va apuntar que «cada cap de setmana serà una final perquè la Montañesa i el Manresa estan en una bona dinàmica. Si pensem en el tòpic del partit a partit, crec que ens anirà molt millor que si estem pendents d’agafar-los o no perquè hi ha molta distància. Si anem a poc a poc, les coses sortiran millor». D’altra banda, l’argentí va valorar el darrer partit disputat contra el Vista Alegre on van empatar a l’últim moment: «Va ser una llàstima perquè vam aconseguir molta possessió i moltes ocasions i ells, amb una pilota que van tenir ens van fer molt de mal».

Torna després de 10 anys

Nico Ratti ja havia format part del club quan era més jove. «Vaig estar al club fa 10 anys i ara he decidit tornar perquè va arribar el cos tècnic nou i jo ja havia treballat amb Jorquera. Vam coincidir al Llagostera. Volia formar part d’aquest projecte tan ambiciós, estic content. A més, al vestidor m’he trobat amb un bon equip».