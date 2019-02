Vonn dirà finalment adeu al Mundial d’Are

La nord-americana Lindsey Vonn va anunciar ahir, a través d’una carta publicada a les seves xarxes socials que es retirarà definitivament després de participar en els pròxims Mundials d’Are, Suècia, on competirà en un descens i en un supergegant.

«Les darreres dues setmanes han suposat els dies més desafiants i emocionals de la meva vida, ha estat una lluita incessant entre el que em diu el meu organisme i del que la meva ment i el meu cor creuen que sóc capaç», va explicar i va assegurar que «després de moltes nits en vela, he acceptat finalment que no puc seguir esquiant».

«No podré tenir la temporada final somiada», remarcava i reiterava que «el meu cos crida que m’aturi i ja és hora que l’escolti». «La retirada no és el que em molesta, però fer-ho sense haver aconseguit el meu objectiu es quedarà amb mi per sempre, no conteu la meva història com una de fracassos i metes no aconseguides perquè he fet una cosa que cap dona en la història ha fet mai», sentenciava.