Fito Páez es ‘despulla’ a l’Auditori amb el seu piano

L’Auditori Nacional d’Andorra acull avui el tercer concert de la Temporada 2019 amb el consagrat Fito Páez sobre l’escenari i totes les entrades pel recital exhaurides. A partir de les 21.30 hores, els espectadors gaudiran d’un concert emmarcat en la gira mundial Solo Piano, que suposa el regrés del músic a la península després de nou anys i d’una dupla molt desitjada: Páez i el seu piano, el seu fidel instrument, tal com el mateix artista el defineix. Repassarà alguna de les seves cançons més essencials d’una trajectòria de 30 anys i més de 3,5 de discs venuts.



El músic es troba en un moment dolç de la seva llarga trajectòria musical. El seu àlbum més recent, La ciudad liberada va obtenir dues nominacions als premis Grammy Latino en les categories de Millor cançó de l’any i Millor cançó de rock pel tema Tu vida mi vida. A més, Paéz ha tornat a reconnectar amb la crítica i el seu públic al portar de nou l’essència rockera i les lletres profundes.

30 anys de carrera

Compositor tocat per la vareta màgica de la genialitat i intèrpret carismàtic, el de Rosario és autor de cançons com El amor después del amor, que han calat profundament en el cor de milions d’espectadors de tot el món. De fet, El amor después del amor és el disc més venut en la història del rock argentí. L’obra de Páez està composta per 23 àlbums d’estudi, un maxi senzill, 4 àlbums en directe, 3 DVD i 12 àlbums recopilatoris i nombroses col·laboracions al costat d’artistes internacionals com ara Joaquín Sabina, Ariel Rot, Alejandro Sanz i Pablo Milanés, entre molts altres.