Els metges encara no poden operar el vianant atropellat

Els especialistes de l’Hospital de Sant Pau de Barcelona encara no han pogut intervenir quirúrgicament al resident de 20 anys que va ser atropellat dimecres per un taxi a la capital i que pateix un traumatisme cranioencefàlic molt greu. El jove està ingressat a l’UCI del centre mèdic i el seu estat és estable dins de la gravetat.



Els metges preveien operar-lo ahir, sempre que la inflamació a la zona afectada disminuís. No va ser el cas i, per tant, se li segueixen practicant proves per controlar l’abast de les lesions, van indicar fonts de l’hospital català.



El jove va ser atropellat a l’avinguda Consell d’Europa i els testimonis de l’incident van assenyalar que travessava la via pel pas de vianants, però es desconeix si el passava amb el semàfor en vermell. Va ser traslladat a l’Hospital de Meritxell que, per la gravetat del diagnòstic, el va evacuar en helicòpter a Barcelona.

Atropellament a Sant Julià

Un jove de 16 anys va ser atropellat ahir al matí per una furgoneta, model Citroën Jumper amb matrícula andorrana, a l’avinguda Verge de Canòlich de Sant Julià de Lòria. La víctima, que va resultar ferida lleu, va ser traslladada a l’Hospital de Meritxell, on se li va diagnosticar una cervicàlgia. Posteriorment, va ser donada d’alta.