Joaquim Miró liderarà la llista PS-L’A a la capital

L’exconseller comunal d’Andorra la Vella i actual empresari, Joanquim Miró, ha estat l’escollit per liderar la llista territorial PS-L’A a la capital en les properes eleccions generals. Miró ha estat proposat pel líder dels socialdemòcrates, Pere López, amb l’objectiu de recuperar la circumscripció d’Andorra la Vella.



Miró té 56 anys i va estudiar Dret a França. A nivell polític, va formar part de la corporació de la capital com a conseller comunal, va presidir Nova Democràcia (ND), va ser vicepresident del Festina Andorra i cofundador de la Clínica privada Sant Vicenç d’Enclar. Ara, però, fa anys que està apartat de la primera línia política, malgrat que en el seu moment ja va donar suport a les llistes territorials socialdemòcrates a les eleccions generals celebrades el 1997.



Miró va militar a Nova Democràcia (ND), al costat de Jaume Bartumeu. Amb la ruptura dels socialdemòcrates, però, Miró es va posicionar al costat de Pere López, a qui seguiria donant suport actualment malgrat ja no militar al partit. Actualment presideix una de les empreses més importants del país, Tag Systems, amb més d’un centenar de treballadors i oficines a Espanya, Rússia, Finlàndia, Polònia i Noruega.



La proposta no hauria estat mal vista pels membres liberals, que malgrat preferir, com és obvi, capitanejar les llistes, defensen que el més important és trobar noms de consens que ajudin a guanyar vots al projecte i postular-se com a alternativa real de Govern. De fet, algunes fonts apunten que també seria el PS l’encarregat de buscar el primer nom per la llista territorial a Escaldes-Engordany.