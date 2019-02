Marsol reclama saber “què passarà amb el concurs” del casino

La cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, va mostrar-se “decebuda” i “preocupada” pel fet que finalment el Govern hagi decidit no donar la llicència del casino a Jocs SA i va exigir saber “què passarà amb el concurs”. Igualment va defensar que el conveni que la corporació havia signat amb la societat per poder disposar d'una plaça pública i un ascensor en cap cas incloïa la passarel·la de connexió amb la plaça del Poble, una passarel·la que el Govern va al·legar com a incompliment del projecte inicial per denegar la llicència.

“Estem decebuts perquè a nosaltres ens ha sorprès. Ens pensàvem que tindríem el casino amb una plaça pública i un ascensor de connexió que era molt positiu per a la parròquia”, va manifestar, afegint que també “estem molt preocupats pel concurs”. La mandatària va recordar que els tres projectes més ben valorats requeien a la capital “i per tant ens preocupa molt saber què passarà i com evolucionarà el concurs”. Per això Marsol va demanar que se l'informi d'aquesta qüestió “perquè per Andorra la Vella pot ser difícil assumir segons què”.

En aquest sentit va remarcar la “necessitat” de tenir casino per contribuir a la reconversió turística del país perquè “tots sabem que el comerç està patint i el casino era un complement turístic molt important de l'oferta que ja tenim”.

D'altra banda i en relació als incompliments arquitectònics esgrimits pel Govern, entre altres motius, per no donar la llicència a Jocs SA, Marsol va defensar l'actuació del comú i va negar que la passarel·la que havia d'unir la nova plaça pública amb la plaça del Poble formés part del conveni previ signat entre l'administració local i la societat. “El conveni amb el comú enlloc diu que hi ha aquesta connexió amb la plaça del Poble. Per tant, no sé on hi ha l'error, ni ho vull saber. Aquesta connexió al conveni mai hi va ser”, va garantir, insistint que tan sols estava prevista la unió amb l'avinguda Meritxell. “No sé com es va valorar ni el què s'ha fet”, va apuntar.

De la mateixa manera va defensar que “urbanísticament el projecte compleix. No hi ha cap problema” perquè les ordinacions de la parròquia permeten les cobertes planes. Marsol va recordar que quan es va aprovar la modificació del POUP es va “adaptar una al·legació del propietari que demanava que si finalment no hi havia casino, pugués continuar urbanísticament com era abans, fent la coberta plana o amb un altre tipus d'edifici i, després, matisar que la plaça seria pública posteriorment, no des de l'inici”. Per tot plegat va remarcar que “la connectivitat no afecta al comú i no sé el problema on està”.