Gutiérrez, a una posició del top 30 a la Copa del Món de Maribor

En la nova cita de la Copa del Món que s'ha disputat avui a Maribor, Eslovènia, Mireia Guriérrez ha acabat 31a, a només 0,08 de la classificació per a la segona ronda. Amb el dorsal 36, Mireia Gutiérrez ha marcat un crono de 54,92, a només 0,08 de la 30a posició que ha tancat la txeca Gabriela Capova, amb 54,84.

Així, l'andorrana ha acabat 31a compartint posició amb l'austríaca Michaele Dygruber, amb idèntic registre de 54,92. El temps de Gutiérrez se situava a 4,87 de la millor, la nord-americana Mikael Shiffrin, que marcava 50,05 en la primera mànega i que, finalment, també s'imposava en la cursa de la Copa del Món.

La pròxima cita de Gutiérrez són les dues Copes d'Europa d'Obdach, Àustria, abans dels Campionats del Món d'Are.

En aquest sentit, Gutiérrez ha assegurat que ha acabat "bastant empipada ara al final perquè no passo el tall de res, de 0,08". "És una llàstima perquè les condicions han anat empitjorant i les que han sortit davant han anat recuperant places, però és el joc, avui faig dos petits errors que em costen la classificació", reiterava i recordava que "ara he de ser positiva i mirar endavant". "Ara tinc Copes d'Europa que són importants, i els Mundials i a veure si fem mànegues plenes i sense errors", sentenciava.

Per la seva part, el seu entrenador Roger Vidosa, ha remarcat que amb "el doral 26 era possible" però que "ja ha sortit amb falta de ritme" i que ha fet "una errada que no tocava, a una entrada del mur on estava tot molt just". "Després s'ha posat a esquiar molt bé", destacava.