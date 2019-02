Jocs defensa que certificar el nom del casino no era obligatori

Els responsables de Jocs SA encara no han digerit la decisió del CRAJ de no atorgar la llicència per explotar el casino. Consieren que els arguments del CRAJ són fràgils i inconsistents. La documentació, segons Jocs, és correcta i s’ha donat resposta a tot el que exigia el plec de bases i el reglament del casino de joc, publicat al BOPA el novembre del 2016.



Pel que fa al nom (Jocs va reservar el de Casino de les Valls) el reglament diu, textualment: «La resolució que atorga la llicència de classe A per explotar el casino de joc és dictada pel CRAJ i ha d’expressar (...): Nom comercial i localització del casino».

Aquest és un dels punts on els lletrats de l’empresa pensen incidir, ja que el reglament parla únicament d’«expressar» el nom i en cap cas es demana un certificat. A més, Jocs no podia anar més enllà de la reserva (certificar la marca) fins a tenir la llicència. L’apropiació posterior del nom per part de Lleure 3D és un altre episodi que acabarà a la Batlia. A més s’ha d’afegir que el 29 de gener passat el ministeri d’Economia va emetre un certificat de reserva de nom comercial en el qual es deixava clar que Casino de les Valls estava reservat per Jocs.



L’endemà mateix del certificat del ministeri, des del CRAJ es comunicava que havia decidit no donar la llicència perquè «la societat sol·licitant de la llicència no ha complert amb les disposicions de la normativa vigent, ni amb el que disposa el plec de bases que estableix que el concursant havia d’acreditar la reserva de nom comercial, així com el corresponent registre de marca, que havia de permetre l’explotació de les atribucions». Per tant, una contradicció clara amb el reglament que no parla d’acreditar el nom.

Urbanisme

El CRAJ també va fer referència a irregularitats pel que fa a la proposta urbanística, com és el fet que no es garantia la construcció de la passarel·la de connexió amb la plaça del Poble. La cònsol de la capital, Conxita Marsol, va remarcar, però, dissabte que «en el conveni que van signar el 2017, enlloc diu que hi ha una connexió entre la coberta del casino i la plaça del poble». Jocs tan sols s’hauria compromès en la seva proposta a construir un ascensor des de Prat de la Creu i la connexió de la coberta amb l’avinguda Meritxell.



Jocs ja va anunciar accions legals contra el CRAJ per la decisió, que qualifiquen de «lleugera»; per danys i perjudicis contra un dels candidats en el concurs, Lleure 3D/Barrière, per haver registrat el nom de Casino de les Valls, i la tercera contra la secretària d’Estat de Comerç.



Pel que fa als terminis, és evident que la proximitat de les eleccions generals a l’abril és una dificultat afegida. Però des de la societat guanyadora del concurs es té el convenciment que si es fan les coses amb agilitat i demostren la inconsistència dels arguments per no donar la llicència, no caldrà esperar que sigui un altre govern qui hagi de prendre la decisió definitiva.