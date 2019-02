L’ANC es mobilitza contra el judici als presos polítics

En el comunicat que van enviar van reivindicar una vegada més que «les urnes són democràcia, no un delicte». Les mobilitzacions formen part de la campanya Europe, make a move, engegada l’Associació Catalana pels Drets Civils i que té el suport de l’ANC. Amb aquesta campanya es vol denunciar la situació dels presos polítics i exiliats catalans arreu d’Europa, remarcant que «l’1 d’Octubre els catalans vam exercir el dret a l’autodeterminació. L’Estat espanyol vol convertir-lo en un delicte»,. exposen.

Ara bé, les mobilitzacions no acaben aquí. Des de l’entitat es va anunciar que «per culpa dels moments que s’estan vivint pel trasllat a Madrid i l’imminent judici als presos polítics catalans pels fets de l’1 d’octubre, «farem mobilitzacions per donar tot el nostre suport i adhesió als presos i preses polítics i a les seves famílies, en aquest moment tan trist i injust».

L’Assamblea Nacional Catalana (ANC) d’Andorra ha decidit sumar-se a les mobilitzacions per mostrar el rebuig al judici que començarà el proper dia 12 al Tribunal Suprem contra els presos polítics catalans. Segons van informar, s’ha convocat una concentració pel mateix dia 12 a les 20 hores a la Plaça de la Rotonda per denunciar el judici que es farà a Madrid i reclamar l’alliberament dels polítics que es troben empresonats.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació