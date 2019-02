El telèfon per casos de violència de gènere va rebre 2.590 trucades el 2018

Els indicadors sobre la violència de gènere i en l’àmbit domèstic segueixen sent preocupants: la mitjana d’edat dels homes arrestats l’any passat per aquest tipus de maltractament va ser de 35 anys i el Servei d’Atenció a les Víctimes de Violència de Gènere va atendre un total de 295 casos, una xifra que suposa un 90% més que el 2017, quan va assistir a 155 dones. A més, el telèfon gratuït 181 va rebre 2.590 trucades durant el 2018, el primer any de ple servei (es va posar en marxa el setembre del 2017 i no deixa rastre a la factura telefònica). A aquestes noves dades, se li han d’afegir les 96 detencions que va efectuar la Policia l’any passat, 13 més que el 2017, i les 162 denúncies que les víctimes van interposar, un 6% més que el període anterior, tal com va publicar EL PERIÒDIC. Tot i el notable augment de les estadístiques, fonts del Ministeri d’Afers Socials asseguren que no hi ha més violència ni més agressions, sinó més víctimes que fan el pas de denunciar i de rebre assistència.

El departament diu que l’auge de denúncies per maltractament psicològic rau en la «conscienciació»

La màxima del ministeri és sensibilitzar a la societat, a més de donar-li pautes per així poder prevenir aquesta xacra. S’està aconseguint que aflorin més casos, però l’arrel del problema és congènita. «La violència de gènere radica en l’existència d’un sistema estructural patriarcal que potencia la desigualtat entre homes i dones», indiquen des del ministeri. En aquest sentit, els treballs de prevenció prenent rellevància en l’àmbit educatiu, per així erradicar els estereotips que deriven en comportaments i agressions masclistes. L’edat de les persones detingudes, siguin homes o dones, xoca amb aquest argument i la tendència els últims tres anys és que augmenten tots els grups d’edat, però sobretot els dels menors de 30 anys. El servei de l’ordre va detenir 33 individus d’entre 20 i 29 anys el 2018, un 43% més que el 2016, quan va controlar 23. D’entre 30 i 39 anys, va controlar 26 persones respecte a les 22 de fa tres anys, un creixement del 18%.

«Realitzem tallers que treballen els estereotips de gènere que encara persisteixen dins de la nostra societat més jove», indiquen des de l’Àrea de Polítiques d’Igualtat. És el cas del mite de l’amor romàntic. «Col·loquen a les nostres joves en una posició de submissió i als nostres joves en una de domini, facilitant l’establiment de relacions desiguals i tòxiques que generen abús i violència», explica la cap d’Àrea de Polítiques d’Igualtat, Mireia Porras. Tanmateix, el departament i el Ministeri d’Educació i Ensenyament estan treballant en un «protocol d’actuació que potencia un treball transversal des d’una vessant preventiva», anuncia Porras.

Tot i l’augment dels agressors joves, no cal obviar l’auge substancial de les persones detingudes d’entre 40 i 49 anys. Van créixer un 40% entre el 2016 i el 2018, de 15 a 21, però l’any passat, amb 21 individus controlats, va haver-hi un repunt del 90% respecte al 2017, quan se’n van arrestar 11.

No hi ha un «augment real» dels maltractaments

Segons les dades facilitades per la Policia, els detinguts per casos amb violència psicològica van créixer un 32% entre el 2016 i el 2018, passant de les 44 a les 58 agressions en detriment de les físiques, que van minvar un 24%, de les 56 a les 45 exposades. El Servei d’Atenció a les Víctimes, en canvi, no considera que hi hagi un «augment real» d’aquest tipus de maltractament. Al contrari, creu que l’increment de denúncies interposades «implica que s’està fent una molt bona feina en la presa de consciència per part de la societat», assegura Porras.



«L’abús psicològic és la porta d’entrada per exercici d’altres tipus de violència», precisa. En aquest sentit, segueixen prevalent els dossiers que inclouen el maltractament físic i psicològic, que es van disparar un 68,57% en el mateix període. La cap d’àrea de Polítiques d’Igualtat explica el motiu: «La violència no es produeix de forma aïllada, sinó que es dona dins del que s’anomena cicle de violència», que té tres fases molt clares: l’acumulació de tensió, l’explosió –quan es produeix l’agressió, sigui verbal, física o sexual– i el penediment.

Altres agressions

A més de no detectar un increment de la violència domèstica i de gènere, fonts d’Afers Socials també rebutgen que n’hi hagi un en els maltractaments entre familiars, i parelles o exparelles homosexuals, tal com assenyalen les dades facilitades per la Policia.

«Esperança» en la reforma de la llei

El Projecte de Llei per a la Igualtat de tracte i la no-discriminació, que concretarà la definició de violència de gènere, que passarà a ser únicament vers la dona, s’està tramitant al Consell General pel procediment d’urgència a petició del grup parlamentari demòcrata a Sindicatura. El Ministeri d’Afers Socials té «l’esperança» que s’aprovi abans que acabi la legislatura perquè «es tracta d’una llei bàsica i necessària», manifesten fonts del departament, que consideren que des del Govern s’han fet «tots els esforços que calien per no esgotar els terminis reglamentaris». El treball a la Comissió Legislativa d’Afers Socials va ser «consensuat», indiquen.