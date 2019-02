El MoraBanc ja acaricia els anhelats play-off de la lliga

Després de la contundent victòria del MoraBanc Andorra per 102 a 89 contra el Divina Seguros Joventut de Badalona d’aquest dissabte, el MoraBanc es manté en novena posició i cada vegada està més a prop de la zona còmode dels play-off pel títol. En aquest sentit, aquesta victòria, que ha suposat un altre cop moral per a l’equip, s’ha convertit en la 10a victòria de la temporada d’11 partits que els d’Ibon Navarro han jugat a l’ACB i a l’Eurocup.

La memorable victòria es va aconseguir en un festival ofensiu en el 150è partit d’Ibon Navarro i els andorrans, ja somien en poder igualar o, fins i tot, superar la sisena posició a la Lliga Endesa de la passada temporada.

En aquest context, Moussa Diagne va voler destacar que victòries d’aquesta mena «s’aconsegueixen amb el suport de l’afició» i que «amb tota la feina de l’equip, jo en aquest darrer partit no em trobava tan bé però els meus companys han fet una gran feina». Per altra banda, David Walker va indicar que l’equip es troba en un moment en el qual «estem molt feliços» i que «hem de seguir jugant com fins ara» per aconseguir els objectius. «Em sento molt bé ara mateix i simplement, el que hem de fer és continuar jugant agressivament», remarcava.

D’aquesta manera, el MoraBanc es va acomiadar dissabte del Poliesportiu fins al 3 de març, que juga contra el Reial Madrid. Malgrat això, encara queden dos matxs per la finestra FIBA, un a la pista del Movistar Estudiantes i un altre a la de l’Unics Kazan.