Casabella, Martín i Areny assoleixen els objectius

D’aquesta manera, els tres esquiadors de la FAM van acabar per sota del 17%. Xavi Areny, amb un temps d’1.37.38 va ser l’andorrà més ràpid en la individual de dissabte, aconseguir un 35è lloc, a poc més d’un 12% del vencedor, l’italià Matheo Eydallin, que va guanyar en la línia de meta al seu compatriota, Michele Boscacci. Ambdós van marcar un crono de’1.26.56. Tercer va ser William Bon Mardion, a tan sols un segon dels italians. Gerber Martín, amb un crono d’1.37.58 també va assolir els objectius que marca la FAM per formar part de l’equip nacional, entrant 38è a un temps de +12,69% respecte a Eydallin. Sergi Casabella va entrar a un 16,5% del guanyador absolut. Va ser 13è espoir i 43è de la general.En la cursa d’ahir, Areny va ser el millor esquiador de la FAM, finalitzant en 27a posició mentre que Casabella va ser 41è (16è espoir) i Martín, 43è. La victòria va ser pel suís Iwan Arnold.

Xavi Areny, Sergi Casabella i Gerber Martín han assolit els objectius demanats per la Federació Andorrana de Muntanyisme a la ISMF World Cup a Le Dévoluy. Amb un perill d’allaus de cinc sobre cinc, que va obligar a retallar el circuit i a modificar els horaris, dissabte es van disputar les curses individuals i avui els esprints.

Per El Periòdic

