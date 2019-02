Gutiérrez, Oliveras i Esteve, als Mundials d’Are

La Federació Andorrana d’Esquí va comunicar ahir els esquiadors seleccionats per representar Andorra als pròxims Campionats del Món d’esquí alpí que es disputen a Are, Suècia, del 4 al 17 de febrer. Mireia Gutiérrez, Marc Oliveras i Àxel Esteve seran els que hi competiran, en diferents disciplines.

En aquest sentit, Gutiérrez participarà en eslàlom el 16 de febrer, Àxel Esteve ho farà en eslàlom i gegant del dia 14 al dia 17 mentre que Oliveras participarà en descens i en supergegant els dies 6 i 9.

Per altra banda, la FAE també va comunicar ahir els esquiadors seleccionats per representar Andorra als pròxims Campionats del Món Júniors d’esquí alpí que es disputen a Val di Fassa, Itàlia, del 18 al 27 de febrer. Cande Moreno i Àlex Rius seran els que hi competiran, en diferents disciplines. Moreno participarà en gegant, supergegant i descens els dies 19, 22 i 27 de febrer mentre que Rius ho farà en gegant i eslàlom els dies 25 i 26 de febrer.